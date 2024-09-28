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Путин поприветствовал участников фестиваля "КиноБраво" - РИА Новости, 28.09.2024
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Культура
 
14:15 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/festival-1975239026.html
Путин поприветствовал участников фестиваля "КиноБраво"
Путин поприветствовал участников фестиваля "КиноБраво" - РИА Новости, 28.09.2024
Путин поприветствовал участников фестиваля "КиноБраво"
Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей и организаторов первого Международного фестиваля зрительского кино "КиноБраво", добавив, что этот новый... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T14:15
2024-09-28T14:15
культура
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей и организаторов первого Международного фестиваля зрительского кино "КиноБраво", добавив, что этот новый проект – большое, впечатляющее событие в культурной жизни Сочи и всей страны. "Дорогие друзья! Приветствую вас на открытии первого Международного фестиваля зрительского кино "КиноБраво". Этот новый, интересный проект – большое, впечатляющее событие в культурной жизни Сочи и всей нашей огромной страны. Ведь среди его участников и членов жюри – всемирно известные режиссёры, актёры, продюсеры, организаторы кинопроизводства из многих стран. Здесь, на полях фестиваля, они смогут обсудить насущные отраслевые проблемы, обменяться профессиональным опытом, продемонстрировать свои творческие работы, пообщаться в дружеской, неформальной обстановке", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент выразил уверенность в том, что фестиваль порадует богатой конкурсной программой, познакомит своих гостей с лучшими отечественными и зарубежными кинофильмами и будет способствовать развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению личных, человеческих контактов.
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сочи, россия, владимир путин, новости культуры
Культура, Сочи, Россия, Владимир Путин, Новости культуры
Путин поприветствовал участников фестиваля "КиноБраво"

Путин назвал фестиваль "КиноБраво" впечатляющим событием в культурной жизни Сочи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей и организаторов первого Международного фестиваля зрительского кино "КиноБраво", добавив, что этот новый проект – большое, впечатляющее событие в культурной жизни Сочи и всей страны.
"Дорогие друзья! Приветствую вас на открытии первого Международного фестиваля зрительского кино "КиноБраво". Этот новый, интересный проект – большое, впечатляющее событие в культурной жизни Сочи и всей нашей огромной страны. Ведь среди его участников и членов жюри – всемирно известные режиссёры, актёры, продюсеры, организаторы кинопроизводства из многих стран. Здесь, на полях фестиваля, они смогут обсудить насущные отраслевые проблемы, обменяться профессиональным опытом, продемонстрировать свои творческие работы, пообщаться в дружеской, неформальной обстановке", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент выразил уверенность в том, что фестиваль порадует богатой конкурсной программой, познакомит своих гостей с лучшими отечественными и зарубежными кинофильмами и будет способствовать развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению личных, человеческих контактов.
 
КультураСочиРоссияВладимир ПутинНовости культуры
 
 
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