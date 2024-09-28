Рейтинг@Mail.ru
Канада готова эвакуировать из Ливана до 20 тысяч граждан, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:10 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/evakuatsiya-1975199566.html
Канада готова эвакуировать из Ливана до 20 тысяч граждан, сообщили СМИ
Канада готова эвакуировать из Ливана до 20 тысяч граждан, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.09.2024
Канада готова эвакуировать из Ливана до 20 тысяч граждан, сообщили СМИ
Канада готова эвакуировать из Ливана до 20 тысяч своих граждан на фоне эскалации конфликта между Израилем и шиитским движением "Хезболлах", сообщает телеканал... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T04:10
2024-09-28T04:10
бейрут
канада
ливан
мелани жоли
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754585448_0:48:3555:2048_1920x0_80_0_0_ea31860ca07c69fb878a5ff2e19b9421.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Канада готова эвакуировать из Ливана до 20 тысяч своих граждан на фоне эскалации конфликта между Израилем и шиитским движением "Хезболлах", сообщает телеканал CBC News со ссылкой на министра обороны Канады Билла Блэра. "Блэр заявил, что правительство готово эвакуировать до 20 тысяч человек... всего в регионе находится 40 тысяч человек с канадскими паспортами", - говорится в сообщении телеканала. По информации телеканала, министр иностранных дел канады Мелани Жоли при этом сообщила, что правительство страны бронирует места для своих граждан на коммерческих рейсах, призвав их немедленно покинуть Ливан и добавив, что канадцы могут воспользоваться соответствующим кредитом, чтобы выкупить авиабилеты. Министр обороны подчеркнул, что эвакуация необязательно означает возвращение в Канаду, поскольку главная цель правительства - доставить своих граждан в безопасное место, и назвал Кипр одним из возможных направлений. Он добавил, что Канада держит судно у берегов Ливана, а также 150 военных для помощи гражданам в эвакуации на случай еще большей эскалации в регионе. Как передавал корреспондент РИА Новости, серия примерно из десяти взрывов прогремела в Бейруте вечером в пятницу. Позднее пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия.
https://ria.ru/20240928/beyrut-1975198314.html
https://ria.ru/20240928/tsakhal-1975197348.html
бейрут
канада
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754585448_562:0:3293:2048_1920x0_80_0_0_2eac9a472473980f0c2bdcd43aa390e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бейрут, канада, ливан, мелани жоли, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Бейрут, Канада, Ливан, Мелани Жоли, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Канада готова эвакуировать из Ливана до 20 тысяч граждан, сообщили СМИ

CBC: Канада готова эвакуировать из Ливана до 20 тысяч граждан на фоне эскалации

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкСитуация в Бейруте
Ситуация в Бейруте - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Ситуация в Бейруте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Канада готова эвакуировать из Ливана до 20 тысяч своих граждан на фоне эскалации конфликта между Израилем и шиитским движением "Хезболлах", сообщает телеканал CBC News со ссылкой на министра обороны Канады Билла Блэра.
"Блэр заявил, что правительство готово эвакуировать до 20 тысяч человек... всего в регионе находится 40 тысяч человек с канадскими паспортами", - говорится в сообщении телеканала.
Автомобили скорой помощи на месте израильского удара в Бейруте - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Израиль призвал к эвакуации жителей еще одного квартала пригорода Бейрута
03:13
По информации телеканала, министр иностранных дел канады Мелани Жоли при этом сообщила, что правительство страны бронирует места для своих граждан на коммерческих рейсах, призвав их немедленно покинуть Ливан и добавив, что канадцы могут воспользоваться соответствующим кредитом, чтобы выкупить авиабилеты.
Министр обороны подчеркнул, что эвакуация необязательно означает возвращение в Канаду, поскольку главная цель правительства - доставить своих граждан в безопасное место, и назвал Кипр одним из возможных направлений. Он добавил, что Канада держит судно у берегов Ливана, а также 150 военных для помощи гражданам в эвакуации на случай еще большей эскалации в регионе.
Как передавал корреспондент РИА Новости, серия примерно из десяти взрывов прогремела в Бейруте вечером в пятницу. Позднее пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия.
Последствия израильского удара по Бейруту - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
ЦАХАЛ заявил о ликвидации ряда командиров "Хезболлы" на юге Ливана
02:39
 
БейрутКанадаЛиванМелани ЖолиХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала