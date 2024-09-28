https://ria.ru/20240928/evakuatsiya-1975199566.html

Канада готова эвакуировать из Ливана до 20 тысяч граждан, сообщили СМИ

Канада готова эвакуировать из Ливана до 20 тысяч граждан, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.09.2024

Канада готова эвакуировать из Ливана до 20 тысяч граждан, сообщили СМИ

Канада готова эвакуировать из Ливана до 20 тысяч своих граждан на фоне эскалации конфликта между Израилем и шиитским движением "Хезболлах", сообщает телеканал... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T04:10

2024-09-28T04:10

2024-09-28T04:10

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Канада готова эвакуировать из Ливана до 20 тысяч своих граждан на фоне эскалации конфликта между Израилем и шиитским движением "Хезболлах", сообщает телеканал CBC News со ссылкой на министра обороны Канады Билла Блэра. "Блэр заявил, что правительство готово эвакуировать до 20 тысяч человек... всего в регионе находится 40 тысяч человек с канадскими паспортами", - говорится в сообщении телеканала. По информации телеканала, министр иностранных дел канады Мелани Жоли при этом сообщила, что правительство страны бронирует места для своих граждан на коммерческих рейсах, призвав их немедленно покинуть Ливан и добавив, что канадцы могут воспользоваться соответствующим кредитом, чтобы выкупить авиабилеты. Министр обороны подчеркнул, что эвакуация необязательно означает возвращение в Канаду, поскольку главная цель правительства - доставить своих граждан в безопасное место, и назвал Кипр одним из возможных направлений. Он добавил, что Канада держит судно у берегов Ливана, а также 150 военных для помощи гражданам в эвакуации на случай еще большей эскалации в регионе. Как передавал корреспондент РИА Новости, серия примерно из десяти взрывов прогремела в Бейруте вечером в пятницу. Позднее пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия.

https://ria.ru/20240928/beyrut-1975198314.html

https://ria.ru/20240928/tsakhal-1975197348.html

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бейрут, канада, ливан, мелани жоли, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире