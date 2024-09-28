https://ria.ru/20240928/erdogan-1975249323.html

Эрдоган отреагировал на гибель лидера "Хезболлы"

Эрдоган отреагировал на гибель лидера "Хезболлы" - РИА Новости, 28.09.2024

Эрдоган отреагировал на гибель лидера "Хезболлы"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган фоне атак Тель-Авива на Бейрут и убийства генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы заявил в соцсети Х, что Израиль... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T16:25

2024-09-28T16:25

2024-09-28T16:36

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хезболла

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АНКАРА, 28 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган фоне атак Тель-Авива на Бейрут и убийства генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы заявил в соцсети Х, что Израиль становится все более безрассудным, Анкара будет поддерживать ливанское правительство.Генеральный секретарь движения "Хезболлах" Хасан Насрулла был ликвидирован в ходе авиаудара по штабу организации в Бейруте, говорится в официальном заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Позже движение подтвердило гибель генсека."Ливан и ливанский народ стали новыми объектами геноцида, оккупации и захватнической политики Израиля с 7 октября. В результате жестоких атак Израиля за последнюю неделю было убито множество ливанцев, включая детей. Никто, у кого есть совесть, не может принять, оправдать и узаконить такую резню. Израильское правительство становится все более безрассудным, поскольку оно избаловано державами, которые обеспечивают его массовые убийства оружием и боеприпасами. Оно бросает вызов всей гуманности, гуманитарным ценностям и международному праву. Попытки Израиля распространить свою безумную политику в Газе и Рамалле на Ливан и другие страны региона должны быть остановлены",- написал Эрдоган.Турецкий лидер призвал все структуры, в чьи обязанности входит обеспечение мира, стабильности и безопасности во всем мире, особенно Совет Безопасности ООН, и все правозащитные организации принять оперативные меры."Мы считаем, что исламский мир должен занять более решительную позицию против этих нападений. Турция продолжит поддерживать ливанский народ и правительство в эти трудные дни. Я еще раз осуждаю бесчеловечные нападения Израиля на Ливан и желаю милости Аллаха всем нашим ливанским братьям и сестрам, погибшим в результате этих нападений, и скорейшего выздоровления раненым", - отметил турецкий лидер.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html

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