https://ria.ru/20240928/energetika-1975232799.html

Кобяков на РЭН: мир не способен существовать без российской энергетики

Кобяков на РЭН: мир не способен существовать без российской энергетики - РИА Новости, 28.09.2024

Кобяков на РЭН: мир не способен существовать без российской энергетики

Россия является вторым в мире экспортером нефти, глобальные энергетические рынки невозможно сбалансировать без России, заявил советник президента РФ,... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T13:10

2024-09-28T13:10

2024-09-28T13:10

экономика

россия

антон кобяков

брикс

восточная европа

теодоро обианг нгема мбасого

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Россия является вторым в мире экспортером нефти, глобальные энергетические рынки невозможно сбалансировать без России, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Международного форума "Российская энергетическая неделя" Антон Кобяков во время пресс-брифинга."Нынешний мир не способен существовать без российской энергетики. Западные лидеры объявили нам экономическую войну, но по факту получается, что французские, испанские компании и половина Восточной Европы официально покупают российские энергоносители. Остальные тоже покупают, просто неофициально – делая вид, что они не российские. Разорвать рынки в современном мире сложно. Глобальные энергорынки без России не сбалансируются и не обойдутся. Это невозможно сделать без 234 миллионов тонн российской нефти, а именно столько мы экспортировали в 2023 году", – рассказал Кобяков, слова которого приводит пресс-служба "Росконгресса".Советник президента отметил, что в объединение БРИКС входят как крупнейшие производители и экспортеры нефти, так и крупнейшие потребители–импортеры. Именно Россия с партнерами сегодня способны дать людям стабильность, честность и прозрачность на мировых энергетических рынках."Центральная тема РЭН в этом году – "Энергетическое сотрудничество в многополярном мире". Сейчас мировая энергетика, как и мировая экономика – на перепутье. Новый многополярный миропорядок, о безальтернативности которого сегодня заявляет уже мировое большинство, все четче обретает форму, становится объективной реальностью. Тем выше значимость тех дискуссий, решений, которые мы обсуждаем на площадке РЭН. И решения, касающиеся энергетики, нужно принимать, как говорит наш президент, не во вред себе и очень аккуратно, взвешивая все за и против", – отметил Кобяков.Он подчеркнул, что Российская энергетическая неделя готова предлагать альтернативы, вырабатывать механизмы общего взаимовыгодного развития в энергетике и в отраслях, тесно связанных с ней.Так, в мероприятиях форума в этом году принимают участие свыше 5 тысяч участников и представителей СМИ из 81 страны мира. В деловую программу форума вошли порядка 55 мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы, международные встречи и деловые завтраки, посвященные будущему энергетики. В мероприятиях приняли участие более 350 спикеров.Главным мероприятием форума стало пленарное заседание, которое по традиции прошло с участием президента РФ Владимира Путина. В заседании также принял участие президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого.Кроме того, на полях РЭН-2024 состоялась встреча министров энергетики стран БРИКС – одно из ключевых мероприятий в рамках председательства России в этом объединении.В финальный день форума, в субботу, состоится Молодежный день, который объединит более 1500 молодых специалистов, студентов и школьников для обмена опытом и идеями, а также для подведения итогов своей проектной деятельности в 2024 году и формирования молодежной повестки ТЭК на 2025 год. Программа Молодежного дня рассчитана на школьников, студентов, молодых специалистов, а также профессиональное сообщество отрасли. Участником мероприятий станет заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак и главы крупнейших энергетических компаний.РЭН-2024 впервые проходит на двух площадках: в Центральном выставочном зале "Манеж", где запланированы основные мероприятия деловой программы, и в Гостином дворе, где организована выставка оборудования и технологий для ТЭК. Главная тема форума в 2024 году – "Энергетическое сотрудничество в многополярном мире".

https://ria.ru/20240926/forum-1974728842.html

https://ria.ru/20240928/benzokolonka-1975204099.html

https://ria.ru/20240822/perevooruzhenie-1967664615.html

россия

восточная европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, антон кобяков, брикс, восточная европа, теодоро обианг нгема мбасого