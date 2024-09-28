https://ria.ru/20240928/eks-politseyskiy-1975201448.html

Возивший хлеб курским селянам экс-милиционер погиб, закрыв жену от дрона

Возивший хлеб курским селянам экс-милиционер погиб, закрыв жену от дрона - РИА Новости, 28.09.2024

Возивший хлеб курским селянам экс-милиционер погиб, закрыв жену от дрона

Бывший милиционер, возивший гумпомощь в село Большое Солдатское в курском приграничье, погиб, закрыв собой жену от дрона ВСУ, рассказала РИА Новости его... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T05:21

2024-09-28T05:21

2024-09-28T07:26

россия

курская область

курск

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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БОЛЬШОЕ СОЛДАТСКОЕ (КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ), 28 сен - РИА Новости. Бывший милиционер, возивший гумпомощь в село Большое Солдатское в курском приграничье, погиб, закрыв собой жену от дрона ВСУ, рассказала РИА Новости его знакомая, жительница села Галина Сидорова."Александр жил внизу, на улице Почтовой. Он и в милиции служил вместе с моим мужем, и в Чечне они были", — вспоминает Сидорова.По ее словам, мужчина сам приходил к оставшимся в селе жителям и спрашивал, в чем они нуждаются, а затем ехал и покупал необходимое в Курске, привозил людям хлеб."Он поехал не той дорогой, как обычно, а решил проскочить через (улицу — Прим. ред.) Горянку, и дрон упал. Он закрыл собой жену — его насмерть, жена в тяжелом состоянии. Ее отправили в Москву, сказали, наверное, глаза не будет у нее", — объяснила Сидорова. Она уточнила, что Александр в тот момент ехал за новой партией гумпомощи. "У него сын сейчас в Сирии (служит - Прим. ред.) по контракту. Невестку с ребенком отвезли в Курск", — рассказала женщина.Она назвала погибшего хорошим человеком, на чьи похороны в Курске пришло много людей.ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 27 сентября, за время боевых действий на этом участке армия противника потеряла более 17,7 тысячи военнослужащих и 131 танк. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.Модернизированный вертолет Ка-52М разработали по итогам применения базовой версии Ка-52А "Аллигатор" в Сирии. Машина получила новый прицельно-навигационный комплекс, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, усиленные стойки шасси, расширенную номенклатуру вооружения, в том числе ракеты "Атака-ВМ" (с дальностью 6 километров), "Вихрь" (8 километров), "Вихрь-М" (10 километров) и "Изделие 305" (более 14 километров).

https://ria.ru/20240928/kurskaya_oblast-1975193577.html

https://ria.ru/20240927/vsu-1974984863.html

https://ria.ru/20240925/sosedka-1974522237.html

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курская область

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россия, курская область, курск, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины