https://ria.ru/20240928/efimov-1975141115.html

Ефимов: на северо-востоке Москвы построят жилье и медцентры в рамках КРТ

Ефимов: на северо-востоке Москвы построят жилье и медцентры в рамках КРТ - РИА Новости, 28.09.2024

Ефимов: на северо-востоке Москвы построят жилье и медцентры в рамках КРТ

На северо-востоке Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) построят свыше 130 тысяч квадратных метров недвижимости, включая жилье,... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T12:08

2024-09-28T12:08

2024-09-28T12:08

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

сергей собянин

московское центральное кольцо (мцк)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. На северо-востоке Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) построят свыше 130 тысяч квадратных метров недвижимости, включая жилье, гостиницу и медцентры, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, в проект КРТ вошли два участка суммарной площадью 6 гектаров на Сельскохозяйственной улице и в проезде Русанова. Они расположены вблизи станций метро "Свиблово" и Ботанический сад", а также платформы МЦК."В течение пяти лет назначенный столицей оператор возведет здесь современный жилой квартал, где появится более 130 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Вложения в развитие площадок оцениваются примерно в 28 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – почти в 375 миллионов рублей. В результате в районах Ростокино и Свиблово будет создано более 870 рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В сообщении указывается, что под жилье, в том числе в рамках программы реновации, здесь отведено более 88 тысяч квадратных метров."Кроме того, здесь построят объекты общественно-делового назначения общей площадью свыше 34 тысяч квадратных метров, среди которых гостиница на 300 номеров, подстанция скорой помощи на 10 машино-мест, также предусмотрены помещения для двух судебных участков мировых судей", – отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, чьи слова приводятся в сообщении.В пресс-релизе добавляется, что еще в локации возведут медцентры, офисы, кафе и прочие объекты.Ранее мэр столицы Сергей Собянин утвердил планы по комплексному развитию территорий на северо-востоке и юге города.В настоящее время в городе реализуется почти 240 проектов КРТ, охватывающих территорию суммарной площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы.

https://ria.ru/20240927/efimov-1975017397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк), градостроительный комплекс москвы