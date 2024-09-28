https://ria.ru/20240928/dtp-1975248920.html

Число детей, погибших в ДТП в Самарской области, выросло до двух

Число детей, погибших в ДТП в Самарской области, выросло до двух - РИА Новости, 28.09.2024

Число детей, погибших в ДТП в Самарской области, выросло до двух

Число погибших детей при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Самарской области увеличилось до двух, сообщает региональный главк МВД в... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T16:20

2024-09-28T16:20

2024-09-28T16:31

происшествия

самарская область

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САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Число погибших детей при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Самарской области увеличилось до двух, сообщает региональный главк МВД в Telegram-канале.Ранее в главке сообщили, что на 28-м километре автодороги Урал - Исаклы - Шентала в Шенталинском районе, по предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Octavia выехал на встречную полосу в запрещенном месте и допустил лобовое столкновение с автомобилем Skoda Kodiaq. В результате, по предварительной информации ведомства, погиб девятилетний ребенок, еще шесть человек, включая двух детей в возрасте 11 лет и двух месяцев, были доставлены в больницу.По уточненной информации главка, второй попавший в ДТП автомобиль не Skoda Kodiaq, а Scoda Karog."По предварительным данным, собранным госавтоинспекторами, следует, что... на месте ДТП погибли двое несовершеннолетних: пассажир Scoda Karog девочка 2013 года рождения и пассажир Scoda Octavia девочка 2024 года рождения. В медучреждение доставлены из авто Scoda Karog мужчина 1980 года рождения, женщина 1984 года рождения, мальчик 2014 года рождения; из авто Scoda Octavia мужчина 1997 года рождения, женщина 1998 года рождения", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20240928/dtp-1975234997.html

самарская область

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происшествия, самарская область