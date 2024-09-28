https://ria.ru/20240928/dtp-1975234997.html

В Кемерово три человека погибли в ДТП

В Кемерово три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 28.09.2024

В Кемерово три человека погибли в ДТП

В Кемерово водитель иномарки спровоцировал аварию, выехав на полосу встречного движения, погибли три человека, сообщила пресс-служба областного главка МВД. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T13:37

2024-09-28T13:37

2024-09-28T14:08

происшествия

кемерово

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 28 сен — РИА Новости. В Кемерово водитель иномарки спровоцировал аварию, выехав на полосу встречного движения, погибли три человека, сообщила пресс-служба областного главка МВД. "Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Форд Фокус" выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Нива". После удара "Ниву" отбросило на "Рено", который ехал в попутном направлении. В результате аварии на месте от полученных травм погибли водитель автомобиля "Форд", а также водитель и пассажир "Нивы", — говорится в релизе. ДТП произошло около 13:20 по местному времени на улице Тухачевского. Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа городского управления МВД, сотрудники ГАИ и экстренные службы. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

https://ria.ru/20240831/dtp-1969636025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кемерово, кемеровская область