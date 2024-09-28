https://ria.ru/20240928/dtp-1975209032.html

На Урале столкнулись грузовик и микроавтобус, есть пострадавшие

На Урале столкнулись грузовик и микроавтобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.09.2024

На Урале столкнулись грузовик и микроавтобус, есть пострадавшие

Грузовой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Свердловской области, произошло возгорание последнего, пострадали шесть человек, сообщило ГУ МЧС по региону в... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T08:43

2024-09-28T08:43

2024-09-28T08:43

происшествия

челябинск

свердловская область

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Грузовой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Свердловской области, произошло возгорание последнего, пострадали шесть человек, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "Утром 28 сентября в экстренные службы поступило сообщение о ДТП на 138-м километре автодороги Челябинск-Екатеринбург... Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса произошло возгорание последнего... По оперативной информации, в результате ДТП пострадали шесть человек, все они направлены на осмотр в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожарные оперативно ликвидировали возгорание микроавтобуса, обстоятельства ДТП устанавливают специалисты госавтоинспекции. Госавтоинспекция региона уточнила, что в результате ДТП 23-летний водитель Toyota и пятеро его пассажиров с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу Екатеринбурга, двое находятся без сознания. Водитель грузовой автомашины не пострадал, перевозил продукты из поселка Рефтинский в Челябинск. "По предварительной информации, водитель автомашины Тойота, двигаясь в сторону Челябинска, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущейся грузовой автомашины Isuzu и допустил с ней столкновение, после чего произошло воспламенение Toyota", - заключило ведомство в Telegram-канале. Как добавили в региональном главке МЧС, в момент возгорания людей в транспортном средстве не было.

https://ria.ru/20240906/peterburg-1971103072.html

https://ria.ru/20240814/dtp-1966081240.html

челябинск

свердловская область

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинск, свердловская область, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)