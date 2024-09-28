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Песков прокомментировал корректировку российской ядерной политики - РИА Новости, 28.09.2024
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14:51 28.09.2024 (обновлено: 19:57 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/doktrina-1975241612.html
Песков прокомментировал корректировку российской ядерной политики
Песков прокомментировал корректировку российской ядерной политики - РИА Новости, 28.09.2024
Песков прокомментировал корректировку российской ядерной политики
Корректировка ядерной политики стала зеркальным ответом на позицию, которую занимают противники России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T14:51
2024-09-28T19:57
безопасность
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Корректировка ядерной политики стала зеркальным ответом на позицию, которую занимают противники России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста.Так чиновник ответил на вопрос, какую роль в подготовке и изменении доктрины сыграли высказывания высокопоставленных политиков в ФРГ, США и других странах о том, что Россия якобы готовит нападение и им следует готовиться к войне с ней."Официальное заявление — есть официальное заявление. Тем более когда оно делается на таком высоком или даже высшем уровне. И конечно, мы строим свое понимание о подходах наших визави, или наших партнеров, или наших противников, недругов, именно основываясь на этих официальных заявлениях. Поэтому, да, это абсолютное зеркало той позиции, которую они занимают", — сказал Песков.Владимир Путин 25 сентября на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию объявил об обновлении "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания". Президент указал, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение.Москва также оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное вооружение, создает критическую угрозу суверенитету, уточнил глава государства.Кроме того, чуть ранее российский лидер отмечал, что сейчас страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в ситуацию на Украине. При этом такое участие Запада изменит суть конфликта. Россия же будет принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
https://ria.ru/20240927/yadernaya_doktrina-1974977507.html
https://ria.ru/20240926/blinken-1974927252.html
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безопасность, россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин, нато, германия, сша
Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин, НАТО, Германия, США, Специальная военная операция на Украине
Песков прокомментировал корректировку российской ядерной политики

Песков назвал изменение ядерной доктрины зеркальным ответом противникам РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Корректировка ядерной политики стала зеркальным ответом на позицию, которую занимают противники России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста.
Так чиновник ответил на вопрос, какую роль в подготовке и изменении доктрины сыграли высказывания высокопоставленных политиков в ФРГ, США и других странах о том, что Россия якобы готовит нападение и им следует готовиться к войне с ней.
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"Официальное заявление — есть официальное заявление. Тем более когда оно делается на таком высоком или даже высшем уровне. И конечно, мы строим свое понимание о подходах наших визави, или наших партнеров, или наших противников, недругов, именно основываясь на этих официальных заявлениях. Поэтому, да, это абсолютное зеркало той позиции, которую они занимают", — сказал Песков.
Владимир Путин 25 сентября на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию объявил об обновлении "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания". Президент указал, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение.
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Москва также оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное вооружение, создает критическую угрозу суверенитету, уточнил глава государства.
Кроме того, чуть ранее российский лидер отмечал, что сейчас страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в ситуацию на Украине. При этом такое участие Запада изменит суть конфликта. Россия же будет принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПавел ЗарубинНАТОГерманияСША
 
 
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