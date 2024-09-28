https://ria.ru/20240928/doktrina-1975241612.html

Песков прокомментировал корректировку российской ядерной политики

Песков прокомментировал корректировку российской ядерной политики - РИА Новости, 28.09.2024

Песков прокомментировал корректировку российской ядерной политики

Корректировка ядерной политики стала зеркальным ответом на позицию, которую занимают противники России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T14:51

2024-09-28T14:51

2024-09-28T19:57

безопасность

россия

дмитрий песков

владимир путин

павел зарубин

нато

германия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Корректировка ядерной политики стала зеркальным ответом на позицию, которую занимают противники России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста.Так чиновник ответил на вопрос, какую роль в подготовке и изменении доктрины сыграли высказывания высокопоставленных политиков в ФРГ, США и других странах о том, что Россия якобы готовит нападение и им следует готовиться к войне с ней."Официальное заявление — есть официальное заявление. Тем более когда оно делается на таком высоком или даже высшем уровне. И конечно, мы строим свое понимание о подходах наших визави, или наших партнеров, или наших противников, недругов, именно основываясь на этих официальных заявлениях. Поэтому, да, это абсолютное зеркало той позиции, которую они занимают", — сказал Песков.Владимир Путин 25 сентября на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию объявил об обновлении "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания". Президент указал, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение.Москва также оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное вооружение, создает критическую угрозу суверенитету, уточнил глава государства.Кроме того, чуть ранее российский лидер отмечал, что сейчас страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в ситуацию на Украине. При этом такое участие Запада изменит суть конфликта. Россия же будет принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.

https://ria.ru/20240927/yadernaya_doktrina-1974977507.html

https://ria.ru/20240926/blinken-1974927252.html

https://ria.ru/20240926/rossiya-1974816257.html

россия

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин, нато, германия, сша