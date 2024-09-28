https://ria.ru/20240928/dnepropetrovsk-1975195599.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 28.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

Взрыв прозвучал в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T01:19

2024-09-28T01:19

2024-09-28T01:19

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Вечером в пятницу издание "Страна.ua" также сообщало о взрыве в городе. "В Днепропетровске был слышен звук взрыва", - говорится сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Черкасской и Винницкой областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240927/odessa-1974966716.html

https://ria.ru/20240402/dnepropetrovsk-1937227301.html

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в мире, днепропетровск, россия, винницкая область, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины