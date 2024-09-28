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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 28.09.2024
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01:19 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/dnepropetrovsk-1975195599.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 28.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Взрыв прозвучал в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T01:19
2024-09-28T01:19
в мире
днепропетровск
россия
винницкая область
дмитрий песков
страна.ua
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Вечером в пятницу издание "Страна.ua" также сообщало о взрыве в городе. "В Днепропетровске был слышен звук взрыва", - говорится сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Черкасской и Винницкой областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240927/odessa-1974966716.html
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днепропетровск
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винницкая область
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в мире, днепропетровск, россия, винницкая область, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
В мире, Днепропетровск, Россия, Винницкая область, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

"Общественное": в Днепропетровске на фоне тревоги прогремел взрыв

© РИА Новости / Андрей Иглов | Перейти в медиабанкГорода мира. Днепропетровск
Города мира. Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Андрей Иглов
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Вечером в пятницу издание "Страна.ua" также сообщало о взрыве в городе.
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
Вчера, 01:10
"В Днепропетровске был слышен звук взрыва", - говорится сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Черкасской и Винницкой областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Cотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ
2 апреля, 02:23
 
В миреДнепропетровскРоссияВинницкая областьДмитрий ПесковСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
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