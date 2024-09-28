https://ria.ru/20240928/dnepropetrovsk-1975195599.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 28.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Взрыв прозвучал в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T01:19
2024-09-28T01:19
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Вечером в пятницу издание "Страна.ua" также сообщало о взрыве в городе. "В Днепропетровске был слышен звук взрыва", - говорится сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Черкасской и Винницкой областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240927/odessa-1974966716.html
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в мире, днепропетровск, россия, винницкая область, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
В мире, Днепропетровск, Россия, Винницкая область, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
"Общественное": в Днепропетровске на фоне тревоги прогремел взрыв
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Вечером в пятницу издание "Страна.ua" также сообщало о взрыве в городе.
"В Днепропетровске был слышен звук взрыва", - говорится сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Черкасской и Винницкой областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.