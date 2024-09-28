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Меликов призвал ужесточить контроль за работой АЗС в Дагестане - РИА Новости, 28.09.2024
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13:28 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/dagestan-1975234306.html
Меликов призвал ужесточить контроль за работой АЗС в Дагестане
Меликов призвал ужесточить контроль за работой АЗС в Дагестане - РИА Новости, 28.09.2024
Меликов призвал ужесточить контроль за работой АЗС в Дагестане
Контроль за деятельностью АЗС в Дагестане нужно ужесточить, в том числе со стороны надзорных органов, а также самого бизнеса, заявил глава республики Сергей... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T13:28
2024-09-28T13:28
происшествия
махачкала
россия
сергей меликов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Контроль за деятельностью АЗС в Дагестане нужно ужесточить, в том числе со стороны надзорных органов, а также самого бизнеса, заявил глава республики Сергей Меликов. В пятницу, около 17.40 мск, на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, среди погибших есть двое детей, еще 11 человек получили ранения. Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 13, сообщало МЧС России в Telegram-канале. Глава Дагестана напомнил о прошлогодней схожей трагедии, где погибли 35 человек. Меликов считает, что причины были устранены не в полном объеме, и не все нужные выводы были сделаны. "Но в целом я бы не сопоставлял (два взрыва - ред.) и единую оценку не давал тому, что произошло в прошлом году, и тому, что произошло в этом. Все-таки первопричины, наверное, будут разные. Хотя везде комплекс мероприятий связан с контролем за деятельностью объектов повышенной опасности, к которым относятся автозаправочные станции, комплексы. На мой взгляд, он должен быть более жестким - и со стороны органов контроля надзорных, и со стороны муниципалитетов. Но и безусловно повышенную требовательность к себе должны проявлять прежде всего владельцы этих объектов", - сказал Меликов журналистам. По его словам, в Дагестане в основном действуют частные автозаправочные станции. "И, конечно, если владелец ответственность несет за все мероприятия, которые должны обеспечивать безопасность работы этого комплекса, он является безопасным. Если где-то даются какие-то послабления, то эти послабления обязательно будут или приведут к определенным последствиям", - подчеркнул глава республики.
https://ria.ru/20240928/vzryv-1975229190.html
махачкала
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Разбор завалов на месте взрыва на АЗС в Дагестане
На месте взрыва на АЗС в Дагестане идет разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости.
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происшествия, махачкала, россия, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, Сергей Меликов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на АЗС в Махачкале
Меликов призвал ужесточить контроль за работой АЗС в Дагестане

Глава Дагестана Меликов призвал ужесточить контроль за работой АЗС в республике

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
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МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Контроль за деятельностью АЗС в Дагестане нужно ужесточить, в том числе со стороны надзорных органов, а также самого бизнеса, заявил глава республики Сергей Меликов.
В пятницу, около 17.40 мск, на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, среди погибших есть двое детей, еще 11 человек получили ранения. Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 13, сообщало МЧС России в Telegram-канале.
Глава Дагестана напомнил о прошлогодней схожей трагедии, где погибли 35 человек. Меликов считает, что причины были устранены не в полном объеме, и не все нужные выводы были сделаны.
"Но в целом я бы не сопоставлял (два взрыва - ред.) и единую оценку не давал тому, что произошло в прошлом году, и тому, что произошло в этом. Все-таки первопричины, наверное, будут разные. Хотя везде комплекс мероприятий связан с контролем за деятельностью объектов повышенной опасности, к которым относятся автозаправочные станции, комплексы. На мой взгляд, он должен быть более жестким - и со стороны органов контроля надзорных, и со стороны муниципалитетов. Но и безусловно повышенную требовательность к себе должны проявлять прежде всего владельцы этих объектов", - сказал Меликов журналистам.
По его словам, в Дагестане в основном действуют частные автозаправочные станции.
"И, конечно, если владелец ответственность несет за все мероприятия, которые должны обеспечивать безопасность работы этого комплекса, он является безопасным. Если где-то даются какие-то послабления, то эти послабления обязательно будут или приведут к определенным последствиям", - подчеркнул глава республики.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
СК не нашел следов взрывчатки на месте ЧП на АЗС в Дагестане
Вчера, 12:35
 
ПроисшествияМахачкалаРоссияСергей МеликовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв на АЗС в Махачкале
 
 
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