https://ria.ru/20240928/dagestan-1975234306.html

Меликов призвал ужесточить контроль за работой АЗС в Дагестане

Меликов призвал ужесточить контроль за работой АЗС в Дагестане - РИА Новости, 28.09.2024

Меликов призвал ужесточить контроль за работой АЗС в Дагестане

Контроль за деятельностью АЗС в Дагестане нужно ужесточить, в том числе со стороны надзорных органов, а также самого бизнеса, заявил глава республики Сергей... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T13:28

2024-09-28T13:28

2024-09-28T13:28

происшествия

махачкала

россия

сергей меликов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв на азс в махачкале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975166073_321:0:2200:1057_1920x0_80_0_0_86a23a631dc378b7acff6527a7bf8b06.jpg

МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Контроль за деятельностью АЗС в Дагестане нужно ужесточить, в том числе со стороны надзорных органов, а также самого бизнеса, заявил глава республики Сергей Меликов. В пятницу, около 17.40 мск, на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, среди погибших есть двое детей, еще 11 человек получили ранения. Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 13, сообщало МЧС России в Telegram-канале. Глава Дагестана напомнил о прошлогодней схожей трагедии, где погибли 35 человек. Меликов считает, что причины были устранены не в полном объеме, и не все нужные выводы были сделаны. "Но в целом я бы не сопоставлял (два взрыва - ред.) и единую оценку не давал тому, что произошло в прошлом году, и тому, что произошло в этом. Все-таки первопричины, наверное, будут разные. Хотя везде комплекс мероприятий связан с контролем за деятельностью объектов повышенной опасности, к которым относятся автозаправочные станции, комплексы. На мой взгляд, он должен быть более жестким - и со стороны органов контроля надзорных, и со стороны муниципалитетов. Но и безусловно повышенную требовательность к себе должны проявлять прежде всего владельцы этих объектов", - сказал Меликов журналистам. По его словам, в Дагестане в основном действуют частные автозаправочные станции. "И, конечно, если владелец ответственность несет за все мероприятия, которые должны обеспечивать безопасность работы этого комплекса, он является безопасным. Если где-то даются какие-то послабления, то эти послабления обязательно будут или приведут к определенным последствиям", - подчеркнул глава республики.

https://ria.ru/20240928/vzryv-1975229190.html

махачкала

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов на месте взрыва на АЗС в Дагестане На месте взрыва на АЗС в Дагестане идет разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости. 2024-09-28T13:28 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, россия, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в махачкале