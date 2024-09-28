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Более 400 тысяч рублей направили пострадавшим при взрыве на АЗС в Дагестане - РИА Новости, 28.09.2024
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02:13 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/dagestan-1975196830.html
Более 400 тысяч рублей направили пострадавшим при взрыве на АЗС в Дагестане
Более 400 тысяч рублей направили пострадавшим при взрыве на АЗС в Дагестане - РИА Новости, 28.09.2024
Более 400 тысяч рублей направили пострадавшим при взрыве на АЗС в Дагестане
Более 400 тысяч рублей пожертвовали в дагестанский благотворительный фонд "Инсан" за четыре часа для помощи семьям погибших и пострадавшим при взрыве на АЗС,... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T02:13
2024-09-28T02:13
взрыв на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Более 400 тысяч рублей пожертвовали в дагестанский благотворительный фонд "Инсан" за четыре часа для помощи семьям погибших и пострадавшим при взрыве на АЗС, сообщается в приложении фонда. Сбор на 1 миллион 130 тысяч рублей был запущен в пятницу примерно в 22.00 мск. "В результате взрыва есть погибшие и пострадавшие, которые получили серьезные травмы и ожоги. В этот трудный момент им и их семьям нужна наша с вами поддержка. В связи с чем БФ "Инсан" открывает сбор в сумме 1 130 800 рублей на оказание необходимой помощи семьям погибших и пострадавших", – говорится в описании сбора. По состоянию на 01.40 мск собрано 410 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240928/dagestan-1975196210.html
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взрыв на азс в махачкале
Взрыв на АЗС в Махачкале
Более 400 тысяч рублей направили пострадавшим при взрыве на АЗС в Дагестане

Более 400 тысяч рублей пожертвовали для раненых при взрыве на АЗС в Дагестане

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Более 400 тысяч рублей пожертвовали в дагестанский благотворительный фонд "Инсан" за четыре часа для помощи семьям погибших и пострадавшим при взрыве на АЗС, сообщается в приложении фонда.
Сбор на 1 миллион 130 тысяч рублей был запущен в пятницу примерно в 22.00 мск.
"В результате взрыва есть погибшие и пострадавшие, которые получили серьезные травмы и ожоги. В этот трудный момент им и их семьям нужна наша с вами поддержка. В связи с чем БФ "Инсан" открывает сбор в сумме 1 130 800 рублей на оказание необходимой помощи семьям погибших и пострадавших", – говорится в описании сбора.
По состоянию на 01.40 мск собрано 410 тысяч рублей.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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Взрыв на АЗС в Махачкале
 
 
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