https://ria.ru/20240928/dagestan-1975196830.html

Более 400 тысяч рублей направили пострадавшим при взрыве на АЗС в Дагестане

Более 400 тысяч рублей направили пострадавшим при взрыве на АЗС в Дагестане - РИА Новости, 28.09.2024

Более 400 тысяч рублей направили пострадавшим при взрыве на АЗС в Дагестане

Более 400 тысяч рублей пожертвовали в дагестанский благотворительный фонд "Инсан" за четыре часа для помощи семьям погибших и пострадавшим при взрыве на АЗС,... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T02:13

2024-09-28T02:13

2024-09-28T02:13

взрыв на азс в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Более 400 тысяч рублей пожертвовали в дагестанский благотворительный фонд "Инсан" за четыре часа для помощи семьям погибших и пострадавшим при взрыве на АЗС, сообщается в приложении фонда. Сбор на 1 миллион 130 тысяч рублей был запущен в пятницу примерно в 22.00 мск. "В результате взрыва есть погибшие и пострадавшие, которые получили серьезные травмы и ожоги. В этот трудный момент им и их семьям нужна наша с вами поддержка. В связи с чем БФ "Инсан" открывает сбор в сумме 1 130 800 рублей на оказание необходимой помощи семьям погибших и пострадавших", – говорится в описании сбора. По состоянию на 01.40 мск собрано 410 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240928/dagestan-1975196210.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

взрыв на азс в махачкале