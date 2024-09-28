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В Дагестане раскрыли статистику нарушений норм безопасности на заправках - РИА Новости, 28.09.2024
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01:33 28.09.2024 (обновлено: 06:13 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/dagestan-1975195925.html
В Дагестане раскрыли статистику нарушений норм безопасности на заправках
В Дагестане раскрыли статистику нарушений норм безопасности на заправках - РИА Новости, 28.09.2024
В Дагестане раскрыли статистику нарушений норм безопасности на заправках
Свыше 4,5 тысячи нарушений норм промышленной безопасности выявлены на АЗС в Дагестане за год после взрыва на автозаправке в Махачкале, заявила пресс-служба... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T01:33
2024-09-28T06:13
махачкала
происшествия
москва
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МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Свыше 4,5 тысячи нарушений норм промышленной безопасности выявлены на АЗС в Дагестане за год после взрыва на автозаправке в Махачкале, заявила пресс-служба минэнерго республики. "Более 4,5 тысячи нарушений требований промышленной безопасности выявлены при проверке АЗС в Дагестане. Всего на территории региона зарегистрировано 678 автозаправочных станций", — говорится в сообщении. Масштабные рейды по проверке заправок в Дагестане начались после взрыва напротив АЗС, произошедшего в августе прошлого года. Среди наиболее частых нарушений — установка дополнительного резервуара для хранения сжиженного углеводородного газа, которого нет по проекту, и размещение площадки для слива такого газа с нарушением проектной документации, отсутствие сигнализаторов загазованности, а также случаи нарушения сроков проведения экспертиз промышленной безопасности технических устройств.В итоге было сформировано 315 материалов, из них 149 исков прокуратуры в суд о приостановлении деятельности АЗС и 166 постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении. Вечером 14 августа 2023 года на станции техобслуживания автомобилей на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. На месте происшествия, а также в первые дни после взрыва погибли 35 человек, еще два человека позже скончались в медучреждениях Москвы.В минувшую пятницу на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 11 человек, в том числе двое детей, еще 11 человек получили ранения.
https://ria.ru/20240928/dagestan-1975195241.html
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махачкала, происшествия, москва
Махачкала, Происшествия, Москва
В Дагестане раскрыли статистику нарушений норм безопасности на заправках

В Дагестане выявили более 4,5 тысячи нарушений норм безопасности на заправках

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Свыше 4,5 тысячи нарушений норм промышленной безопасности выявлены на АЗС в Дагестане за год после взрыва на автозаправке в Махачкале, заявила пресс-служба минэнерго республики.
"Более 4,5 тысячи нарушений требований промышленной безопасности выявлены при проверке АЗС в Дагестане. Всего на территории региона зарегистрировано 678 автозаправочных станций", — говорится в сообщении.
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Масштабные рейды по проверке заправок в Дагестане начались после взрыва напротив АЗС, произошедшего в августе прошлого года. Среди наиболее частых нарушений — установка дополнительного резервуара для хранения сжиженного углеводородного газа, которого нет по проекту, и размещение площадки для слива такого газа с нарушением проектной документации, отсутствие сигнализаторов загазованности, а также случаи нарушения сроков проведения экспертиз промышленной безопасности технических устройств.
В итоге было сформировано 315 материалов, из них 149 исков прокуратуры в суд о приостановлении деятельности АЗС и 166 постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении.
Вечером 14 августа 2023 года на станции техобслуживания автомобилей на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. На месте происшествия, а также в первые дни после взрыва погибли 35 человек, еще два человека позже скончались в медучреждениях Москвы.
В минувшую пятницу на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 11 человек, в том числе двое детей, еще 11 человек получили ранения.
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