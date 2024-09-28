https://ria.ru/20240928/dagestan-1975195241.html

В пригороде Махачкалы, где взорвалась АЗС, ввели режим ЧС

В пригороде Махачкалы, где взорвалась АЗС, ввели режим ЧС - РИА Новости, 28.09.2024

В пригороде Махачкалы, где взорвалась АЗС, ввели режим ЧС

Режим ЧС введен на территории Карабудахкентского района Дагестана после взрыва АЗС, сообщают местные власти. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T01:10

2024-09-28T01:10

2024-09-28T05:40

карабудахкентский район

взрыв на азс в махачкале

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Режим ЧС введен на территории Карабудахкентского района Дагестана после взрыва АЗС, сообщают местные власти."На территории муниципального района "Карабудахкентский район" введен режим чрезвычайной ситуации с уровнем муниципального характера с 23.00 (мск) 27.09.2024 года до особого распоряжения", – говорится в сообщении администрации района.Границы ЧС определены в пределах территории села Агачаул.В пятницу на АЗС в Махачкале произошел взрыв с последующим возгоранием. Как сообщили в МЧС, здание автозаправки разрушилось, горели техстанция и столовая. Повреждения также получили две легковушки и грузовик. В 19:40 пожар удалось локализовать.Источник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что инцидент произошел на выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета.По последним данным, десять человек, в том числе двое детей, погибли, еще одиннадцать пострадали.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Свою проверку также организовала прокуратура.

https://ria.ru/20240928/dagestan-1975195925.html

https://ria.ru/20240927/dagestan-1975184771.html

карабудахкентский район

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карабудахкентский район, взрыв на азс в махачкале, происшествия