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В пригороде Махачкалы, где взорвалась АЗС, ввели режим ЧС - РИА Новости, 28.09.2024
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01:10 28.09.2024 (обновлено: 05:40 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/dagestan-1975195241.html
В пригороде Махачкалы, где взорвалась АЗС, ввели режим ЧС
В пригороде Махачкалы, где взорвалась АЗС, ввели режим ЧС - РИА Новости, 28.09.2024
В пригороде Махачкалы, где взорвалась АЗС, ввели режим ЧС
Режим ЧС введен на территории Карабудахкентского района Дагестана после взрыва АЗС, сообщают местные власти. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T01:10
2024-09-28T05:40
карабудахкентский район
взрыв на азс в махачкале
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Режим ЧС введен на территории Карабудахкентского района Дагестана после взрыва АЗС, сообщают местные власти."На территории муниципального района "Карабудахкентский район" введен режим чрезвычайной ситуации с уровнем муниципального характера с 23.00 (мск) 27.09.2024 года до особого распоряжения", – говорится в сообщении администрации района.Границы ЧС определены в пределах территории села Агачаул.В пятницу на АЗС в Махачкале произошел взрыв с последующим возгоранием. Как сообщили в МЧС, здание автозаправки разрушилось, горели техстанция и столовая. Повреждения также получили две легковушки и грузовик. В 19:40 пожар удалось локализовать.Источник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что инцидент произошел на выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета.По последним данным, десять человек, в том числе двое детей, погибли, еще одиннадцать пострадали.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Свою проверку также организовала прокуратура.
https://ria.ru/20240928/dagestan-1975195925.html
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карабудахкентский район, взрыв на азс в махачкале, происшествия
Карабудахкентский район, Взрыв на АЗС в Махачкале, Происшествия
В пригороде Махачкалы, где взорвалась АЗС, ввели режим ЧС

В Карабудахкентском районе Дагестана, где взорвалась АЗС, ввели режим ЧС

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ в оперативном штабе неподалеку от места взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ в оперативном штабе неподалеку от места взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники пожарной службы МЧС РФ в оперативном штабе неподалеку от места взрыва на автозаправочной станции в Махачкале. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Режим ЧС введен на территории Карабудахкентского района Дагестана после взрыва АЗС, сообщают местные власти.
«
"На территории муниципального района "Карабудахкентский район" введен режим чрезвычайной ситуации с уровнем муниципального характера с 23.00 (мск) 27.09.2024 года до особого распоряжения", – говорится в сообщении администрации района.
Границы ЧС определены в пределах территории села Агачаул.
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В Дагестане раскрыли статистику нарушений норм безопасности на заправках
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В пятницу на АЗС в Махачкале произошел взрыв с последующим возгоранием. Как сообщили в МЧС, здание автозаправки разрушилось, горели техстанция и столовая. Повреждения также получили две легковушки и грузовик. В 19:40 пожар удалось локализовать.
Источник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что инцидент произошел на выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета.
По последним данным, десять человек, в том числе двое детей, погибли, еще одиннадцать пострадали.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Свою проверку также организовала прокуратура.
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