https://ria.ru/20240928/covid-19-1975205034.html
ВОЗ опровергла сообщения о том, что новый вариант COVID-19 XEC более опасен
ВОЗ опровергла сообщения о том, что новый вариант COVID-19 XEC более опасен - РИА Новости, 28.09.2024
ВОЗ опровергла сообщения о том, что новый вариант COVID-19 XEC более опасен
Подтверждений того, что новый вариант COVID-19 XEC опаснее предыдущих, нет, заявил РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения в России... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T07:06
2024-09-28T07:06
2024-09-28T09:50
россия
ростовская область
уфа
батыр бердыклычев
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Подтверждений того, что новый вариант COVID-19 XEC опаснее предыдущих, нет, заявил РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения в России Батыр Бердыклычев. "Имеющиеся на данный момент данные не свидетельствуют о том, что XEC более опасен или вызывает более тяжелое заболевание, чем предыдущие варианты", — сказал он. По словам Бердыклычева, впервые XEC обнаружили 16 мая, а к 18 сентября уже 28 стран сообщили о последовательностях этого варианта. Сейчас ВОЗ изучает данные о XEC, чтобы определить, следует ли классифицировать его как "вариант под наблюдением", отметил собеседник агентства.Он напомнил, что приближается сезон респираторных заболеваний, в том числе и в России, а меры профилактики не теряют своей актуальности — это соблюдение домашнего режима при болезни, гигиена рук, вентиляция помещений, соблюдение дистанции в местах скопления людей. Что касается прививок, то их важно делать пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, беременным женщинам. Работникам сферы здравоохранения рекомендуется прививаться ежегодно. На этой неделе Роспотребнадзор сообщил о выявлении двух случаев COVID-19, вызванных вариантом XEC, — в Ростовской области и Уфе. Как пояснили в ведомстве, XEC — это комбинация двух более ранних подвариантов штамма омикрон FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3. Симптомы заражения этим вариантом схожи с предыдущими: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния и аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.
https://ria.ru/20240921/koronavirus-1973986764.html
https://ria.ru/20240917/rospotrebnadzor-1973110587.html
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россия, ростовская область, уфа, батыр бердыклычев, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), распространение коронавируса
Россия, Ростовская область, Уфа, Батыр Бердыклычев, ВОЗ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Распространение коронавируса
ВОЗ опровергла сообщения о том, что новый вариант COVID-19 XEC более опасен
ВОЗ в России: данных о том, что COVID-19 XEC более опасен, чем предыдущие, нет