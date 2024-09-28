https://ria.ru/20240928/chekhiya-1975266002.html

В Чехии оппозиция получила больше всех голосов на перевыборах членов Сената

В Чехии оппозиция получила больше всех голосов на перевыборах членов Сената - РИА Новости, 28.09.2024

В Чехии оппозиция получила больше всех голосов на перевыборах членов Сената

Оппозиционное центристское движение ANO ("Акция недовольных граждан") после подсчета данных на 100% избирательных участков завоевало больше всех - восемь... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T18:36

2024-09-28T18:36

2024-09-28T18:36

в мире

чехия

петр фиала

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ПРАГА, 28 сен – РИА Новости. Оппозиционное центристское движение ANO ("Акция недовольных граждан") после подсчета данных на 100% избирательных участков завоевало больше всех - восемь мандатов в верхней палате парламента Чехии, Сенате, второй тур перевыборов одной трети которого прошел в пятницу-субботу, явка избирателей составила 17,5%, сообщило Чешское ТВ. "По итогам второго тура перевыборов одной трети членов Сената больше всех новых мандатов получило движение ANO – восемь, пять партий правящей право-либеральной коалиции в сумме получили 15 мандатов, в целом результаты голосования практически не меняют ситуацию в верхней палате парламента, где уже длительное время доминируют либералы, у них остается 59 мандатов из 81. Движение ANO теперь располагает в Сенате 12 мандатами. Возможно, это поможет движению получить пост замглавы Сената, но это лишь вопрос престижа. Явка к урнам составила 17,5%", - отмечается в сообщении. После подведения предварительных результатов перевыборов в Сенат, премьер Петр Фиала заявил об однозначной победе на них правящей коалиции. "Цель, которую мы (на перевыборах) ставили, была ясна: защитить от левых популистов позиции Сената как ключевого гаранта демократии. Результаты очевидны, мы добились успеха. Правящая коалиция явно одержала победу над оппозицией", - сказал Фиала. В полномочия Сената входит право выступать с законодательными инициативами, а также одобрять или отклонять подобные инициативы нижней палаты парламента, в случае роспуска последней Сенат может временно принимать на себя ее обязанности. Глава Сената назначает сроки выборов президента страны. Сенат может обратиться в Конституционный суд с жалобой на президента страны. Как сообщило Чешское ТВ со ссылкой на полицию, в ходе голосования на перевыборах одной трети Сената в пятницу и субботу не зафиксировано никаких заметных происшествий.

https://ria.ru/20240924/chekhiya-1974341824.html

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в мире, чехия, петр фиала