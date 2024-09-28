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Модель мировой безопасности "трещит по швам", заявил глава МИД Белоруссии - РИА Новости, 28.09.2024
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06:07 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/bezopasnost-1975202959.html
Модель мировой безопасности "трещит по швам", заявил глава МИД Белоруссии
Модель мировой безопасности "трещит по швам", заявил глава МИД Белоруссии - РИА Новости, 28.09.2024
Модель мировой безопасности "трещит по швам", заявил глава МИД Белоруссии
Действующая модель обеспечения стабильности и безопасности в мире "трещит по швам", страны Глобального Юга не получают поддержку от ООН и в этой связи создают... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T06:07
2024-09-28T06:07
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ООН, 28 сен - РИА Новости. Действующая модель обеспечения стабильности и безопасности в мире "трещит по швам", страны Глобального Юга не получают поддержку от ООН и в этой связи создают собственные механизмы - по типу ШОС и БРИКС, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. По словам министра, нынешняя модель обеспечения стабильности и безопасности в мире "трещит по швам". Также ООН не в состоянии справиться с "тем наплывом проблем, которые сегодня просто-таки разваливают международный консенсус по вопросам развития дальнейшего мира", добавил Рыженков. "Отдельные регионы, либо отдельные группы стран, как, например, Глобальный Юг, либо какие-то страны, объединенные своими общими интересами, не могут уже получить какого-то адекватного ответа и поддержки в организациях системы ООН и начинают заниматься самостоятельно созданием неких механизмов, которые будут помогать им решать эти вопросы, которые, собственно говоря, лежат в зоне ответственности ООН, в том числе: вопросы безопасности, вопросы террористической деятельности, вопросы борьбы с нелегальной миграцией, права человека и так далее", - сказал министр агентству в ходе Генассамблеи ООН. В качестве примеров Рыженков привел БРИКС и ШОС - это, отметил он, "отголоски" того, что ООН не справляется со своей главной обязанностью - быть "консолидирующим звеном", позволяющим решать интересы всех стран на принципе консенсуса и принципах, которые заложены во всех основополагающих документах Организации.
https://ria.ru/20240714/gosduma-1959595886.html
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белоруссия, оон, шос, брикс
Белоруссия, ООН, ШОС, БРИКС
Модель мировой безопасности "трещит по швам", заявил глава МИД Белоруссии

Глава МИД Белоруссии Рыженков: модель мировой безопасности трещит по швам

© Sputnik / Виктор ТолочкоМаксим Рыженков
Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Максим Рыженков. Архивное фото
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ООН, 28 сен - РИА Новости. Действующая модель обеспечения стабильности и безопасности в мире "трещит по швам", страны Глобального Юга не получают поддержку от ООН и в этой связи создают собственные механизмы - по типу ШОС и БРИКС, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.
По словам министра, нынешняя модель обеспечения стабильности и безопасности в мире "трещит по швам". Также ООН не в состоянии справиться с "тем наплывом проблем, которые сегодня просто-таки разваливают международный консенсус по вопросам развития дальнейшего мира", добавил Рыженков.
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"Отдельные регионы, либо отдельные группы стран, как, например, Глобальный Юг, либо какие-то страны, объединенные своими общими интересами, не могут уже получить какого-то адекватного ответа и поддержки в организациях системы ООН и начинают заниматься самостоятельно созданием неких механизмов, которые будут помогать им решать эти вопросы, которые, собственно говоря, лежат в зоне ответственности ООН, в том числе: вопросы безопасности, вопросы террористической деятельности, вопросы борьбы с нелегальной миграцией, права человека и так далее", - сказал министр агентству в ходе Генассамблеи ООН.
В качестве примеров Рыженков привел БРИКС и ШОС - это, отметил он, "отголоски" того, что ООН не справляется со своей главной обязанностью - быть "консолидирующим звеном", позволяющим решать интересы всех стран на принципе консенсуса и принципах, которые заложены во всех основополагающих документах Организации.
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