https://ria.ru/20240928/beyrut-1975265599.html

В Бейруте прогремели взрывы

В Бейруте прогремели взрывы - РИА Новости, 28.09.2024

В Бейруте прогремели взрывы

Два удара нанесены с воздуха по южному пригороду Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T18:33

2024-09-28T18:33

2024-09-28T19:50

бейрут

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

в мире

ливан

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БЕЙРУТ, 28 сен - РИА Новости. Два удара нанесены с воздуха по южному пригороду Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы.Корреспондент агентства сообщает, что звуки взрывов были слышны и в центральной части ливанской столицы."Только, что было два удара с воздуха где-то в районе Кафаат на Шийях (квартал в южном пригороде Бейрута). Еще один пришелся рядом с районом Тайуни", - рассказал собеседник агентства.Ливанские СМИ сообщают, что южный пригород Бейрута подвергся очередной израильской бомбардировке.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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Новые взрывы в южном пригороде Бейрута Новые взрывы прогремели в южном пригороде Бейрута, сообщает корреспондент РИА Новости и свидетельствуют очевидцы. 2024-09-28T18:33 true PT0M10S

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бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, ливан