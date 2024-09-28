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В Бейруте прогремели взрывы - РИА Новости, 28.09.2024
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18:33 28.09.2024 (обновлено: 19:50 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/beyrut-1975265599.html
В Бейруте прогремели взрывы
В Бейруте прогремели взрывы - РИА Новости, 28.09.2024
В Бейруте прогремели взрывы
Два удара нанесены с воздуха по южному пригороду Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T18:33
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бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
ливан
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БЕЙРУТ, 28 сен - РИА Новости. Два удара нанесены с воздуха по южному пригороду Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы.Корреспондент агентства сообщает, что звуки взрывов были слышны и в центральной части ливанской столицы."Только, что было два удара с воздуха где-то в районе Кафаат на Шийях (квартал в южном пригороде Бейрута). Еще один пришелся рядом с районом Тайуни", - рассказал собеседник агентства.Ливанские СМИ сообщают, что южный пригород Бейрута подвергся очередной израильской бомбардировке.
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
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Новые взрывы в южном пригороде Бейрута
Новые взрывы прогремели в южном пригороде Бейрута, сообщает корреспондент РИА Новости и свидетельствуют очевидцы.
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бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, ливан
Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире, Ливан
В Бейруте прогремели взрывы

Очевидцы: южный пригород Бейрута подвергся авиаударам

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БЕЙРУТ, 28 сен - РИА Новости. Два удара нанесены с воздуха по южному пригороду Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы.
Корреспондент агентства сообщает, что звуки взрывов были слышны и в центральной части ливанской столицы.
"Только, что было два удара с воздуха где-то в районе Кафаат на Шийях (квартал в южном пригороде Бейрута). Еще один пришелся рядом с районом Тайуни", - рассказал собеседник агентства.
Ливанские СМИ сообщают, что южный пригород Бейрута подвергся очередной израильской бомбардировке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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БейрутОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В миреЛиван
 
 
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