https://ria.ru/20240928/beyrut-1975264409.html
Шеф Пентагона после ударов по Бейруту дважды выразил поддержку Израилю
Шеф Пентагона после ударов по Бейруту дважды выразил поддержку Израилю - РИА Новости, 28.09.2024
Шеф Пентагона после ударов по Бейруту дважды выразил поддержку Израилю
Шеф Пентагона Ллойд Остин дважды в пятницу говорил с израильским коллегой Йоавом Галантом, чтобы выразить поддержку США, сообщает американское военное... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T18:21
2024-09-28T18:21
2024-09-28T18:21
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ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин дважды в пятницу говорил с израильским коллегой Йоавом Галантом, чтобы выразить поддержку США, сообщает американское военное ведомство. "Остин дважды говорил с Галлантом накануне о событиях в Ливане. Министр выразил полную поддержку праву Израиля защищать себя и своих людей от поддерживаемых Ираном террористических групп", - говорится в сообщении. Остин заявил, что США будут не допускать использование ситуации для расширения конфликта со стороны Ирана и его партнеров, говорится в сообщении. "Министр ясно дал понять, что силы США остаются в регионе для защиты своих объектов, а также привержены защите Израиля", - говорится в сообщении. В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана. По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее, за эти 18 лет "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года.
https://ria.ru/20240928/livan-1975263992.html
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в мире, ливан, израиль, сша, ллойд остин, хасан насрулла, хезболла, оон, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, США, Ллойд Остин, Хасан Насрулла, Хезболла, ООН, Министерство обороны США, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Шеф Пентагона после ударов по Бейруту дважды выразил поддержку Израилю
Остин после ударов по Бейруту дважды выразил поддержку Израилю
ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин дважды в пятницу говорил с израильским коллегой Йоавом Галантом, чтобы выразить поддержку США, сообщает американское военное ведомство.
"Остин дважды говорил с Галлантом накануне о событиях в Ливане
. Министр выразил полную поддержку праву Израиля
защищать себя и своих людей от поддерживаемых Ираном
террористических групп", - говорится в сообщении.
Остин заявил, что США будут не допускать использование ситуации для расширения конфликта со стороны Ирана и его партнеров, говорится в сообщении. "Министр ясно дал понять, что силы США остаются в регионе для защиты своих объектов, а также привержены защите Израиля", - говорится в сообщении.
В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах
" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту
, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла
. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН
по координации гуманитарных вопросов.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива
, которая была сбита средствами ПВО.
Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее, за эти 18 лет "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года.