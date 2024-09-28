https://ria.ru/20240928/beyrut-1975205510.html

СМИ: в результате ударов Израиля в аэропорту Бейрута вспыхнул пожар

СМИ: в результате ударов Израиля в аэропорту Бейрута вспыхнул пожар - РИА Новости, 28.09.2024

СМИ: в результате ударов Израиля в аэропорту Бейрута вспыхнул пожар

Пожар начался на заправочной станции возле международного аэропорта Бейрута в результате удара, нанесенного армией Израиля, сообщает телеканал Al Mayadeen. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T07:22

2024-09-28T07:22

2024-09-28T07:22

бейрут

израиль

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пожар начался на заправочной станции возле международного аэропорта Бейрута в результате удара, нанесенного армией Израиля, сообщает телеканал Al Mayadeen. "Бомбардировка Израилем южных пригородов Бейрута привела к пожару на заправочной станции возле международного аэропорта", - говорится в сообщении телеканала. Телеканал добавляет, что Израиль уже на протяжении четырех часов продолжает наносить удары по густонаселенным районам возле южного пригорода столицы. Как передавал корреспондент РИА Новости, серия примерно из десяти взрывов прогремела в Бейруте вечером в пятницу. Позднее пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия.

https://ria.ru/20240928/beyrut-1975198314.html

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бейрут, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024