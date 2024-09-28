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СМИ: в результате ударов Израиля в аэропорту Бейрута вспыхнул пожар - РИА Новости, 28.09.2024
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07:22 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/beyrut-1975205510.html
СМИ: в результате ударов Израиля в аэропорту Бейрута вспыхнул пожар
СМИ: в результате ударов Израиля в аэропорту Бейрута вспыхнул пожар - РИА Новости, 28.09.2024
СМИ: в результате ударов Израиля в аэропорту Бейрута вспыхнул пожар
Пожар начался на заправочной станции возле международного аэропорта Бейрута в результате удара, нанесенного армией Израиля, сообщает телеканал Al Mayadeen. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T07:22
2024-09-28T07:22
бейрут
израиль
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пожар начался на заправочной станции возле международного аэропорта Бейрута в результате удара, нанесенного армией Израиля, сообщает телеканал Al Mayadeen. "Бомбардировка Израилем южных пригородов Бейрута привела к пожару на заправочной станции возле международного аэропорта", - говорится в сообщении телеканала. Телеканал добавляет, что Израиль уже на протяжении четырех часов продолжает наносить удары по густонаселенным районам возле южного пригорода столицы. Как передавал корреспондент РИА Новости, серия примерно из десяти взрывов прогремела в Бейруте вечером в пятницу. Позднее пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия.
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бейрут, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Бейрут, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ: в результате ударов Израиля в аэропорту Бейрута вспыхнул пожар

Al Mayadeen: в результате ударов Израиля в аэропорту Бейрута вспыхнул пожар

© AP Photo / Hassan AmmarЛиванские военные на месте авиаудара израильских ВВС в южном пригороде Бейрута
Ливанские военные на месте авиаудара израильских ВВС в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Ливанские военные на месте авиаудара израильских ВВС в южном пригороде Бейрута. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пожар начался на заправочной станции возле международного аэропорта Бейрута в результате удара, нанесенного армией Израиля, сообщает телеканал Al Mayadeen.
«
"Бомбардировка Израилем южных пригородов Бейрута привела к пожару на заправочной станции возле международного аэропорта", - говорится в сообщении телеканала.
Телеканал добавляет, что Израиль уже на протяжении четырех часов продолжает наносить удары по густонаселенным районам возле южного пригорода столицы.
Как передавал корреспондент РИА Новости, серия примерно из десяти взрывов прогремела в Бейруте вечером в пятницу. Позднее пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия.
Автомобили скорой помощи на месте израильского удара в Бейруте - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Израиль призвал к эвакуации жителей еще одного квартала пригорода Бейрута
03:13
 
БейрутИзраильХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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