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СМИ: жители Бейрута прячутся от израильских бомбежек на общественном пляже - РИА Новости, 28.09.2024
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05:43 28.09.2024
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СМИ: жители Бейрута прячутся от израильских бомбежек на общественном пляже
СМИ: жители Бейрута прячутся от израильских бомбежек на общественном пляже - РИА Новости, 28.09.2024
СМИ: жители Бейрута прячутся от израильских бомбежек на общественном пляже
Жители Бейрута, вынужденно покинувшие свои дома, прячутся от израильских бомбежек на общественном пляже, сообщает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T05:43
2024-09-28T05:43
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хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Жители Бейрута, вынужденно покинувшие свои дома, прячутся от израильских бомбежек на общественном пляже, сообщает телеканал Al Jazeera. "Теперь мы слышим сообщения о том, что люди покинули Дахие, покинули южные пригороды. Они пытаются найти убежище здесь, на общественном пляже Рамлет аль Байда в Бейруте", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что на пляже можно найти матрасы, спальные мешки и палатки, чтобы переночевать. Ранее израильская армия призвала немедленно эвакуироваться жителей некоторых домов в кварталах южного пригорода Бейрута, после чего стала наносить по этим кварталам авиаудары. Как передавал корреспондент РИА Новости, серия примерно из десяти взрывов прогремела в Бейруте вечером в пятницу. Позднее пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия.
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бейрут, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Бейрут, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
СМИ: жители Бейрута прячутся от израильских бомбежек на общественном пляже

Al Jazeera: жители Бейрута прячутся от обстрела ЦАХАЛ на общественном пляже

© Фото : соцсетиДым в Бейруте
Дым в Бейруте - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Фото : соцсети
Дым в Бейруте. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Жители Бейрута, вынужденно покинувшие свои дома, прячутся от израильских бомбежек на общественном пляже, сообщает телеканал Al Jazeera.
«
"Теперь мы слышим сообщения о том, что люди покинули Дахие, покинули южные пригороды. Они пытаются найти убежище здесь, на общественном пляже Рамлет аль Байда в Бейруте", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что на пляже можно найти матрасы, спальные мешки и палатки, чтобы переночевать.
Ранее израильская армия призвала немедленно эвакуироваться жителей некоторых домов в кварталах южного пригорода Бейрута, после чего стала наносить по этим кварталам авиаудары.
Как передавал корреспондент РИА Новости, серия примерно из десяти взрывов прогремела в Бейруте вечером в пятницу. Позднее пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия.
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БейрутИзраильХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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