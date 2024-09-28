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СМИ: жители Бейрута прячутся от израильских бомбежек на общественном пляже

СМИ: жители Бейрута прячутся от израильских бомбежек на общественном пляже - РИА Новости, 28.09.2024

СМИ: жители Бейрута прячутся от израильских бомбежек на общественном пляже

Жители Бейрута, вынужденно покинувшие свои дома, прячутся от израильских бомбежек на общественном пляже, сообщает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T05:43

2024-09-28T05:43

2024-09-28T05:43

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хезболла

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Жители Бейрута, вынужденно покинувшие свои дома, прячутся от израильских бомбежек на общественном пляже, сообщает телеканал Al Jazeera. "Теперь мы слышим сообщения о том, что люди покинули Дахие, покинули южные пригороды. Они пытаются найти убежище здесь, на общественном пляже Рамлет аль Байда в Бейруте", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что на пляже можно найти матрасы, спальные мешки и палатки, чтобы переночевать. Ранее израильская армия призвала немедленно эвакуироваться жителей некоторых домов в кварталах южного пригорода Бейрута, после чего стала наносить по этим кварталам авиаудары. Как передавал корреспондент РИА Новости, серия примерно из десяти взрывов прогремела в Бейруте вечером в пятницу. Позднее пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия.

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бейрут, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире