https://ria.ru/20240928/beyrut-1975201998.html
СМИ: жители Бейрута прячутся от израильских бомбежек на общественном пляже
СМИ: жители Бейрута прячутся от израильских бомбежек на общественном пляже - РИА Новости, 28.09.2024
СМИ: жители Бейрута прячутся от израильских бомбежек на общественном пляже
Жители Бейрута, вынужденно покинувшие свои дома, прячутся от израильских бомбежек на общественном пляже, сообщает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T05:43
2024-09-28T05:43
2024-09-28T05:43
бейрут
израиль
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973865707_0:76:1144:720_1920x0_80_0_0_f731af43982c6e71e2472e2946a5b998.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Жители Бейрута, вынужденно покинувшие свои дома, прячутся от израильских бомбежек на общественном пляже, сообщает телеканал Al Jazeera. "Теперь мы слышим сообщения о том, что люди покинули Дахие, покинули южные пригороды. Они пытаются найти убежище здесь, на общественном пляже Рамлет аль Байда в Бейруте", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что на пляже можно найти матрасы, спальные мешки и палатки, чтобы переночевать. Ранее израильская армия призвала немедленно эвакуироваться жителей некоторых домов в кварталах южного пригорода Бейрута, после чего стала наносить по этим кварталам авиаудары. Как передавал корреспондент РИА Новости, серия примерно из десяти взрывов прогремела в Бейруте вечером в пятницу. Позднее пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия.
https://ria.ru/20240928/evakuatsiya-1975199566.html
бейрут
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973865707_84:0:1044:720_1920x0_80_0_0_35cd76ada238f98e887f725df44ab067.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бейрут, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Бейрут, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
СМИ: жители Бейрута прячутся от израильских бомбежек на общественном пляже
Al Jazeera: жители Бейрута прячутся от обстрела ЦАХАЛ на общественном пляже