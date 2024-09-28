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Израиль призвал к эвакуации жителей еще одного квартала пригорода Бейрута
Израиль призвал к эвакуации жителей еще одного квартала пригорода Бейрута - РИА Новости, 28.09.2024
Израиль призвал к эвакуации жителей еще одного квартала пригорода Бейрута
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей некоторых домов еще одного квартала в южном пригороде Бейрута немедленно эвакуироваться из-за того, что, по... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T03:13
2024-09-28T03:13
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей некоторых домов еще одного квартала в южном пригороде Бейрута немедленно эвакуироваться из-за того, что, по данным ЦАХАЛ, там якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболлах".Ранее израильская армия призвала немедленно эвакуироваться жителей некоторых домов в кварталах Лайлаки и Хадас в южном пригороде Бейрута, после чего стала наносить по этим кварталам авиаудары."Жителям южного пригорода Бейрута: район Бурдж-аль-Бараджне... район Хадас... Вы находитесь в непосредственной близости от объектов "Хезболлах", и ради вашей безопасности и безопасности ваших близких вы обязаны немедленно эвакуироваться из зданий и находиться на расстоянии не менее 500 метров от них", - заявил в социальной сети X арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.Как передавал корреспондент РИА Новости, серия примерно из десяти взрывов прогремела в Бейруте вечером в пятницу. Позднее пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия.
https://ria.ru/20240928/izrail-1975196338.html
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израиль, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, в мире
Израиль, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хезболла, В мире
Израиль призвал к эвакуации жителей еще одного квартала пригорода Бейрута
Израиль призвал к эвакуации жителей еще одного квартала пригорода Бейрута