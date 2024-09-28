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В Бейруте гремят взрывы - РИА Новости, 28.09.2024
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00:52 28.09.2024 (обновлено: 00:54 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/beyrut-1975194392.html
В Бейруте гремят взрывы
В Бейруте гремят взрывы - РИА Новости, 28.09.2024
В Бейруте гремят взрывы
Взрывы слышны в Бейруте, со стороны южного пригорода ливанской столицы видны столбы дыма, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T00:52
2024-09-28T00:54
бейрут
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
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БЕЙРУТ, 28 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Взрывы слышны в Бейруте, со стороны южного пригорода ливанской столицы видны столбы дыма, передает корреспондент РИА Новости. Ранее армия Израиля заявила, что намерена ударить по ряду объектов в южном пригороде Бейрута. Несколько сильных взрывов было слышно из центральной части ливанской столицы. По предварительным данным, удар был нанесен по кварталу Лейляки недалеко от международного аэропорта Бейрута.
https://ria.ru/20240928/beyrut-1975193304.html
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бейрут, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Бейрут, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
В Бейруте гремят взрывы

В Бейруте гремят взрывы, со стороны южного пригорода видны столбы дыма

© РИА НовостиДым в пригороде города Бейрут после обстрела со стороны Израиля
Дым в пригороде города Бейрут после обстрела со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости
Дым в пригороде города Бейрут после обстрела со стороны Израиля
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БЕЙРУТ, 28 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Взрывы слышны в Бейруте, со стороны южного пригорода ливанской столицы видны столбы дыма, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее армия Израиля заявила, что намерена ударить по ряду объектов в южном пригороде Бейрута.
Несколько сильных взрывов было слышно из центральной части ливанской столицы.
По предварительным данным, удар был нанесен по кварталу Лейляки недалеко от международного аэропорта Бейрута.
Место израильского удара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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БейрутИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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