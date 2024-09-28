https://ria.ru/20240928/beyrut-1975194392.html

В Бейруте гремят взрывы

В Бейруте гремят взрывы - РИА Новости, 28.09.2024

В Бейруте гремят взрывы

Взрывы слышны в Бейруте, со стороны южного пригорода ливанской столицы видны столбы дыма, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T00:52

2024-09-28T00:52

2024-09-28T00:54

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израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

в мире

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БЕЙРУТ, 28 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Взрывы слышны в Бейруте, со стороны южного пригорода ливанской столицы видны столбы дыма, передает корреспондент РИА Новости. Ранее армия Израиля заявила, что намерена ударить по ряду объектов в южном пригороде Бейрута. Несколько сильных взрывов было слышно из центральной части ливанской столицы. По предварительным данным, удар был нанесен по кварталу Лейляки недалеко от международного аэропорта Бейрута.

https://ria.ru/20240928/beyrut-1975193304.html

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бейрут, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире