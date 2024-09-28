https://ria.ru/20240928/bespilotniki-1975205908.html
В Белгородской и Курской областях за ночь уничтожили пять беспилотников ВСУ
В Белгородской и Курской областях за ночь уничтожили пять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 28.09.2024
В Белгородской и Курской областях за ночь уничтожили пять беспилотников ВСУ
Российская ПВО в течение прошедшей ночи сбила пять украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T07:25
2024-09-28T07:25
2024-09-28T07:54
специальная военная операция на украине
курская область
россия
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964743697_0:277:3149:2048_1920x0_80_0_0_2ea560770ab6218ba2b6df400ebe9aa5.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российская ПВО в течение прошедшей ночи сбила пять украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Четыре БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240925/zaes-1974622823.html
курская область
россия
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964743697_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_9a5c523e9ed8323c11009105bedc1845.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Белгородская область
В Белгородской и Курской областях за ночь уничтожили пять беспилотников ВСУ
Минобороны: ПВО ночью сбила в Белгородской и Курской областях пять БПЛА ВСУ