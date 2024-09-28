https://ria.ru/20240928/bespilotniki-1975205908.html

В Белгородской и Курской областях за ночь уничтожили пять беспилотников ВСУ

В Белгородской и Курской областях за ночь уничтожили пять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 28.09.2024

В Белгородской и Курской областях за ночь уничтожили пять беспилотников ВСУ

Российская ПВО в течение прошедшей ночи сбила пять украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T07:25

2024-09-28T07:25

2024-09-28T07:54

специальная военная операция на украине

курская область

россия

белгородская область

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российская ПВО в течение прошедшей ночи сбила пять украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Четыре БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240925/zaes-1974622823.html

курская область

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белгородская область

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курская область, россия, белгородская область