https://ria.ru/20240928/bespilotnik-1975231700.html
Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник
Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 28.09.2024
Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник
Российская ПВО сбила ещё один украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T12:53
2024-09-28T12:53
2024-09-28T13:03
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российская ПВО сбила ещё один украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Около 12.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник
Минобороны: ПВО уничтожила еще один украинский дрон над Белгородской областью