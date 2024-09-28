https://ria.ru/20240928/benzokolonka-1975204099.html

Страна-бензоколонка — это звучит гордо!

Страна-бензоколонка — это звучит гордо! - РИА Новости, 28.09.2024

Страна-бензоколонка — это звучит гордо!

Все же в интересное время довелось нам жить. Поколение тех, кому сейчас между сорока и шестьюдесятью, смогли своими глазами засвидетельствовать рождение и... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T08:00

2024-09-28T08:00

2024-09-28T08:21

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Все же в интересное время довелось нам жить. Поколение тех, кому сейчас между сорока и шестьюдесятью, смогли своими глазами засвидетельствовать рождение и развенчание фундаментальных мифов, при помощи которых рушили империи и трансформировали массовое сознание.В один день буквально с разницей в пару часов западная пресса выстрелила дуплетом публикаций. Во-первых, в США наконец-то подбили цифры за прошлый год, и выяснилось, что местные газовики в 2023-м перешагнули черту добычи в один триллион кубометров природного газа. Это абсолютный исторический рекорд, даже близко не доступный ни одной другой стране. К примеру, Россия, занимающая второе место в глобальном рейтинге, за тот же период добыла голубого топлива в 1,7 раза меньше. Иран и Китай, занявшие следующие строчки, отстали вообще более чем в четыре раза.Во-вторых, агентство энергетической информации со ссылкой на Министерство энергетики США радостно отрапортовало, что за прошлый год Соединенные Штаты ежесуточно продавали за рубеж более шести миллионов баррелей сырой нефти и нефтепродуктов. Это почти на три процента выше, чем годом ранее. В этом же отчете сказано, что американские компании записали в свои резюме жирные плюсы, а именно — ежедневный экспорт готового бензина в объеме 900 тысяч баррелей в сутки, что эквивалентно десяти процентам своего внутреннего потребления. Высокооктановая американская волна промыла себе на мировом рынке нишу в шестнадцать процентов.Западные авторы, конечно же, очень тщательно обошли любые намеки и ассоциации, но мы можем сказать совершенно прямо. США приложили все усилия, чтобы стать главной мировой страной-бензоколонкой. Более того, они очень гордятся своими достижениями и не собираются тормозить.Забавно наблюдать, как люди даже внутри одной страны воспринимают одинаковые явления диаметрально противоположно. Прошло чуть более десяти лет, как в Киев приехал высокопоставленный американский представитель, в рамках пафосно-картинной американской манеры обронивший, что Россия — это не сверхдержава, а всего лишь страна-бензоколонка. Словосочетание мгновенно стало устойчивым, его воздвигли на информационный и идеологический щит русофобии, а коллективная Россия до сегодняшнего дня, как будто бесконечно оправдываясь и одновременно успокаивая саму себя, суетливо доказывает, что она не только углеводородами сильна. И что в бюджете топливных рублей все меньше, а всех прочих, включая несырьевой спектр во всем его многообразии — все больше.Самое же поразительное в том, что рядом с нами ходят сограждане, у которых добыча и продажа углеводородов Россией — это жуть, кошмар и деградация, а Америкой и Западом — уже прогресс, развитие и сытное будущее. На любые попытки воззвать к логике в ход идет идеологема "вы не понимаете, это другое".Сбоку на эту же полку можно поставить фарфоровые фигурки недовольных разработкой отечественных недр в принципе и требующих сократить выемку угля и выкачку нефти с газом. Во благо детей и внуков, естественно, а то им не достанется. Правда, никто из этих замечательных людей не отвечает на вопрос, как они собираются при этом сохранять привычный уровень технологического и бытового комфорта с круглосуточным электричеством, горячей водой, авто- и авиатранспортом, интернетом, асфальтовым покрытием дорог и миллионом других вещей, давно ставших обыденностью, за которую не цепляется глаз и мысль.Начнем, пожалуй, с конца.В современной научной геологии нет единого мнения относительно горизонтов исчерпания запасов углеводородов в мире и в России в частности. Все броские заголовки формата "нефти осталось на тридцать лет" призваны лишь накрутить просмотры и никогда не сообщают, что речь всегда идет о действующих месторождениях и извлекаемых запасах. При этом каждый день по миру идет геофизический поиск, открываются все новые месторождения, в баланс вписываются новые разведанные, а запасы и дата топливного Рагнарека автоматически сдвигается вправо на те же тридцать-пятьдесят лет. Более того, в научной среде нет единства относительно исчерпаемости углеводородов в принципе. В последние годы популярность и сторонников набирает теория их естественного замещения внутри земной коры в ходе тектонических и прочих процессов. Апологеты противоположных научных лагерей оперируют допущениями ближнего временного поля и компьютерным моделированием, правда, сходятся в позиции, что чем дальше, тем меньше останется легко извлекаемых запасов и человечеству придется зарываться все глубже.Не все однозначно и с широко распиаренным глобальным потеплением. Оно пришло на смену страшилкам об озоновых дырах, которые увеличиваются из-за использования холодильников и очень скоро всех испепелит космическая радиация. Недавно по сети разошлась лекция маститого американского геолога Грегори Райтстоуна. В ней он при помощи цифр многолетних наблюдений доказывает, что текущее потепление климата — это не результат индустриализации и урбанизации, а естественный откат после малого ледникового периода, который завершился в конце позапрошлого века. Более того, уровень СО2 в атмосфере Земли сейчас один из наиболее низких за все время существования нашего астрономического дома. Современные исследования доказали, что в Кембрийский период Палеозойской эры, то есть когда на планете шел глобальный "бэби-бум" всех мыслимых форм жизни, уровень двуокиси углерода был в шесть раз выше, а последующие периоды массового вымирания как раз сопровождались падением уровня СО2. Текущую зеленую вакханалию с обязательным отказом от углеводородов Райтстоун считает происками крупных корпораций с целью манипуляции массовым сознанием.Ему вторит бывший глава канадского отделения Greenpeace Патрик Мур. Недавно в своем интервью он заявил, что нет никаких научных доказательств взаимосвязи роста выбросов СО2 и нагрева атмосферы.Ну и последнее, но не по важности.Все развитые и, что главное, богатые страны, к числу которых относятся США, Китай, страны Персидского бассейна ведут все возрастающую добычу полезных ископаемых. Часть извлеченного идет на покрытие собственных нужд, часть продается за рубеж, пополняя валютой бюджетные закрома. Страны вроде Катара, Омана, ОАЭ, а теперь еще и Штатов, ничуть не смущаясь, постоянно наращивают долю топливных доходов в структуре национальных экономик и мечтают о захвате новых рынков. Потому что это власть, это геополитические рычаги и это очень много денег. Логично, что в этом марафоне им не нужны сильные конкуренты вроде России. Потому и идет агрессивное промывание мозгов модной повесточкой с акцентом на "отсталость" этих русских.При этом все "прогрессивные" наперегонки бурят, копают и качают, ничуть не смущаясь реальным статусом угле-, газо- и нефтеколонок. Может быть и нам пора?

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https://ria.ru/20240926/putin-1974847578.html

https://ria.ru/20240926/potoki-1974747798.html

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https://ria.ru/20240911/putin-1972131623.html

https://ria.ru/20240731/gaz-1962907120.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

цены на нефть, россия, сша, китай, greenpeace, аналитика