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Минск пообещал ответ на применение ВСУ дронов по Белоруссии - РИА Новости, 28.09.2024
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11:22 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/belorussiya-1975221683.html
Минск пообещал ответ на применение ВСУ дронов по Белоруссии
Минск пообещал ответ на применение ВСУ дронов по Белоруссии - РИА Новости, 28.09.2024
Минск пообещал ответ на применение ВСУ дронов по Белоруссии
Минск даст "незамедлительный ответ", если установит, что Киев умышленно применил свои беспилотные летательные аппараты по территории Белоруссии, заявил РИА... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T11:22
2024-09-28T11:22
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ООН, 28 сен - РИА новости. Минск даст "незамедлительный ответ", если установит, что Киев умышленно применил свои беспилотные летательные аппараты по территории Белоруссии, заявил РИА Новости глава белорусского МИД Максим Рыженков. "Если только будет видно, что есть какие-то именно умышленные действия с точки зрения целевого использования беспилотников по белорусской территории, ответ, как сказал глава нашего государства, будет незамедлительным", - заявил Рыженков на полях завершающейся в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Таким образом глава белорусского МИД прокомментировал инцидент со сбитыми в августе над страной украинскими дронами. Тогда же Минск проинформировал ЕС, ООН, ОБСЕ и другие международные структуры о произошедшем. Как отметил Рыженков, обсуждение данного вопроса на международных площадках не приносит позитивных результатов, поскольку в качестве первопричины произошедшего Минску указывают на спецоперацию РФ на Украине. По словам собеседника агентства, Белоруссию также пытаются убедить, что залет беспилотников Киева на ее территорию носит непредумышленный характер. "Действительно, да, мы поддерживаем Россию, мы - ближайший партнер. Но и страны Запада поддерживают Украину. На самом деле оттуда идет и военная помощь, и наемники, мы же это видим, мы это знаем", - указал Рыженков.
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в мире, минск, киев, белоруссия, оон, евросоюз, обсе
В мире, Минск, Киев, Белоруссия, ООН, Евросоюз, ОБСЕ
Минск пообещал ответ на применение ВСУ дронов по Белоруссии

МИД Белоруссии: ответ в случае прилета дронов ВСУ будет незамедлительным

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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ООН, 28 сен - РИА новости. Минск даст "незамедлительный ответ", если установит, что Киев умышленно применил свои беспилотные летательные аппараты по территории Белоруссии, заявил РИА Новости глава белорусского МИД Максим Рыженков.
«
"Если только будет видно, что есть какие-то именно умышленные действия с точки зрения целевого использования беспилотников по белорусской территории, ответ, как сказал глава нашего государства, будет незамедлительным", - заявил Рыженков на полях завершающейся в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Таким образом глава белорусского МИД прокомментировал инцидент со сбитыми в августе над страной украинскими дронами. Тогда же Минск проинформировал ЕС, ООН, ОБСЕ и другие международные структуры о произошедшем.
Как отметил Рыженков, обсуждение данного вопроса на международных площадках не приносит позитивных результатов, поскольку в качестве первопричины произошедшего Минску указывают на спецоперацию РФ на Украине. По словам собеседника агентства, Белоруссию также пытаются убедить, что залет беспилотников Киева на ее территорию носит непредумышленный характер.
"Действительно, да, мы поддерживаем Россию, мы - ближайший партнер. Но и страны Запада поддерживают Украину. На самом деле оттуда идет и военная помощь, и наемники, мы же это видим, мы это знаем", - указал Рыженков.
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