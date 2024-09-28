https://ria.ru/20240928/belorussiya-1975206251.html

Глава МИД Белоруссии назвал цель вмешательства Запада в выборы

Глава МИД Белоруссии назвал цель вмешательства Запада в выборы - РИА Новости, 28.09.2024

Глава МИД Белоруссии назвал цель вмешательства Запада в выборы

Вмешательство Запада в выборы в Белоруссии направлено на создание "дальнейшего санитарного кордона" против России, это очевидно, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T07:37

2024-09-28T07:37

2024-09-28T07:38

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нью-йорк (город)

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ООН, 28 сен - РИА Новости. Вмешательство Запада в выборы в Белоруссии направлено на создание "дальнейшего санитарного кордона" против России, это очевидно, заявил РИА Новости глава белорусского МИД Максим Рыженков."За интересами Запада стоят определенные люди, которых они взрастили, которых они научили и которых они хотят привести к власти в Беларуси – так же, как они их привели к власти во многих странах постсоветского пространства. Им такое хочется и у нас, чтобы… они реализовывали именно такую политику, как сегодня выгодно Западу, а прежде всего - создание дальнейшего санитарного кордона против РФ. Это очевидно", - сказал Рыженков на полях завершающейся в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Министр также подверг критике звучащие периодически на Западе утверждения о якобы "недемократичности" выборов в Белоруссии. По словам Рыженкова, распространяемые на сей счет спекуляции являются "глупостью", а за инакомыслие в стране "никого не сажают"."Ко всему есть доступ у любого белорусского гражданина. Выражать свою точку зрения в рамках, если они не допускают оскорблений, либо клеветы на то, что происходит в стране или в отношении тех людей, которые занимаются развитием страны – в общем-то любые такие высказывания допускаются, никто никого не сажает за такое инакомыслие", - констатировал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240928/belorussiya-1975205192.html

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белоруссия, оон, нью-йорк (город), россия