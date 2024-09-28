https://ria.ru/20240928/belorussiya-1975205192.html

В Белоруссии рассказали о вмешательстве Запада во внутренние дела страны

В Белоруссии рассказали о вмешательстве Запада во внутренние дела страны - РИА Новости, 28.09.2024

В Белоруссии рассказали о вмешательстве Запада во внутренние дела страны

Вмешательство стран Запада во внутренние дела Белоруссии в преддверии президентских выборов "не просто фиксируется, оно продолжается", заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T07:08

2024-09-28T07:08

2024-09-28T07:08

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ООН, 28 сен - РИА Новости. Вмешательство стран Запада во внутренние дела Белоруссии в преддверии президентских выборов "не просто фиксируется, оно продолжается", заявил РИА Новости глава белорусского МИД Максим Рыженков. "Я вам скажу, оно не просто фиксируется, оно продолжается. Вот как оно началось когда-то, когда был избран в первый раз президентом нашей страны Александр Григорьевич Лукашено, когда его пытались подмять под решение тех задач, которые интересовал Запад", - сказал Рыженков. Очередные президентские выборы в Белоруссии запланированы на 2025 год. Как отметил глава белорусского МИД, попытки повлиять на внутриполитические процессы "до сих пор продолжаются", при том что принцип недопустимости вмешательства в дела других государств "прямо прописан в основополагающих документах ООН". "Вот это, кстати, один из самых ярких примеров того, где опять же не срабатывают эти механизмы заложенные. Ничего проще. Развивается государство, выбирается президент, идет своим путем, имеет рост ВВП каждый год, благосостояние граждан увеличивается, живет себе мирно и развивается стабильно на протяжении 30 лет, чего не скажешь о многих государствах вокруг, которые прошли через многие потрясения - войны, конфликты, внутренние социальные потрясения. Этого у нас не было", - констатировал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240928/dogovor-1975194873.html

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