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В Минске рассказали о международном наблюдении за выборами в Белоруссии - РИА Новости, 28.09.2024
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11:24 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/belorussija-1975221834.html
В Минске рассказали о международном наблюдении за выборами в Белоруссии
В Минске рассказали о международном наблюдении за выборами в Белоруссии - РИА Новости, 28.09.2024
В Минске рассказали о международном наблюдении за выборами в Белоруссии
Белоруссия задействует "широкий инструментарий" международного наблюдения за президентскими выборами в стране, в том числе по линии СНГ и ШОС, заявил в интервью РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T11:24
2024-09-28T11:24
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ООН, 28 сен - РИА Новости. Белоруссия задействует "широкий инструментарий" международного наблюдения за президентскими выборами в стране, в том числе по линии СНГ и ШОС, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Максим Рыженков. "Мы планируем задействовать широкий инструментарий международного наблюдения по линии всех специализированных организаций, которые настроены конструктивно, объективно к изучению тех вопросов, с которыми встречаются наблюдатели в тех странах, где проводят наблюдения", - сказал Рыженков на полях завершающейся в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Министр уточнил, что Минск ожидает приезда, в частности, миссий наблюдения по линии СНГ, ШОС, других организаций и центров, занимающихся данной проблематикой, а также центральные избирательные комиссии стран со всего мира. Выборы президента Белоруссии состоятся не позднее 20 июля 2025 года.
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в мире, белоруссия, нью-йорк (город), минск, снг, шос, оон
В мире, Белоруссия, Нью-Йорк (город), Минск, СНГ, ШОС, ООН
В Минске рассказали о международном наблюдении за выборами в Белоруссии

Рыженков: Минск задействует инструментарий международного наблюдения за выборами

© Фото : РИА НовостиИзбирательный участок в Минске, Белоруссия
Избирательный участок в Минске, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Фото : РИА Новости
Избирательный участок в Минске, Белоруссия. Архивное фото
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ООН, 28 сен - РИА Новости. Белоруссия задействует "широкий инструментарий" международного наблюдения за президентскими выборами в стране, в том числе по линии СНГ и ШОС, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Максим Рыженков.
«
"Мы планируем задействовать широкий инструментарий международного наблюдения по линии всех специализированных организаций, которые настроены конструктивно, объективно к изучению тех вопросов, с которыми встречаются наблюдатели в тех странах, где проводят наблюдения", - сказал Рыженков на полях завершающейся в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Министр уточнил, что Минск ожидает приезда, в частности, миссий наблюдения по линии СНГ, ШОС, других организаций и центров, занимающихся данной проблематикой, а также центральные избирательные комиссии стран со всего мира.
Выборы президента Белоруссии состоятся не позднее 20 июля 2025 года.
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