https://ria.ru/20240928/belorussija-1975221834.html

В Минске рассказали о международном наблюдении за выборами в Белоруссии

В Минске рассказали о международном наблюдении за выборами в Белоруссии - РИА Новости, 28.09.2024

В Минске рассказали о международном наблюдении за выборами в Белоруссии

Белоруссия задействует "широкий инструментарий" международного наблюдения за президентскими выборами в стране, в том числе по линии СНГ и ШОС, заявил в интервью РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T11:24

2024-09-28T11:24

2024-09-28T11:24

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ООН, 28 сен - РИА Новости. Белоруссия задействует "широкий инструментарий" международного наблюдения за президентскими выборами в стране, в том числе по линии СНГ и ШОС, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Максим Рыженков. "Мы планируем задействовать широкий инструментарий международного наблюдения по линии всех специализированных организаций, которые настроены конструктивно, объективно к изучению тех вопросов, с которыми встречаются наблюдатели в тех странах, где проводят наблюдения", - сказал Рыженков на полях завершающейся в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Министр уточнил, что Минск ожидает приезда, в частности, миссий наблюдения по линии СНГ, ШОС, других организаций и центров, занимающихся данной проблематикой, а также центральные избирательные комиссии стран со всего мира. Выборы президента Белоруссии состоятся не позднее 20 июля 2025 года.

https://ria.ru/20240928/belorussiya-1975206251.html

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Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, нью-йорк (город), минск, снг, шос, оон