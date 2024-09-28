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Военные усилили патрулирование в центре Бейрута после гибели Насруллы

Военные усилили патрулирование в центре Бейрута после гибели Насруллы - РИА Новости, 28.09.2024

Военные усилили патрулирование в центре Бейрута после гибели Насруллы

Усиления присутствия патрулей армии Ливана наблюдается в центральных кварталах Бейрута после подтверждения гибели лидера движения "Хезболла" Хасана Насруллы,... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T17:20

2024-09-28T17:20

2024-09-28T17:20

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армия обороны израиля (цахал)

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БЕЙРУТ, 28 сен - РИА Новости. Усиления присутствия патрулей армии Ливана наблюдается в центральных кварталах Бейрута после подтверждения гибели лидера движения "Хезболла" Хасана Насруллы, передает корреспондент РИА Новости. Передвижение ливанских военных наблюдается в районе площади павших в центре, на улице Мазраа и Содеко. Также в районе французского посольства увеличена численность военнослужащих для охраны дипломатического представительства. Поступают сообщения о наличии бронетехники в районах на границе между христианскими и шиитскими кварталами. Ранее пресс-служба ливанского движения "Хезболла" подтвердила, что Насрулла погиб в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута.

https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html

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Ольга Фомченкова

в мире, бейрут, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, израиль, армия обороны израиля (цахал)