https://ria.ru/20240928/bejrut-1975257197.html
Военные усилили патрулирование в центре Бейрута после гибели Насруллы
Военные усилили патрулирование в центре Бейрута после гибели Насруллы - РИА Новости, 28.09.2024
Военные усилили патрулирование в центре Бейрута после гибели Насруллы
Усиления присутствия патрулей армии Ливана наблюдается в центральных кварталах Бейрута после подтверждения гибели лидера движения "Хезболла" Хасана Насруллы,... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T17:20
2024-09-28T17:20
2024-09-28T17:20
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
ливан
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армия обороны израиля (цахал)
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БЕЙРУТ, 28 сен - РИА Новости. Усиления присутствия патрулей армии Ливана наблюдается в центральных кварталах Бейрута после подтверждения гибели лидера движения "Хезболла" Хасана Насруллы, передает корреспондент РИА Новости. Передвижение ливанских военных наблюдается в районе площади павших в центре, на улице Мазраа и Содеко. Также в районе французского посольства увеличена численность военнослужащих для охраны дипломатического представительства. Поступают сообщения о наличии бронетехники в районах на границе между христианскими и шиитскими кварталами. Ранее пресс-служба ливанского движения "Хезболла" подтвердила, что Насрулла погиб в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута.
https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бейрут, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, израиль, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Бейрут, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Военные усилили патрулирование в центре Бейрута после гибели Насруллы
Ливанская армия увеличила число патрулей в центре Бейрута после гибели Насруллы
БЕЙРУТ, 28 сен - РИА Новости. Усиления присутствия патрулей армии Ливана наблюдается в центральных кварталах Бейрута после подтверждения гибели лидера движения "Хезболла" Хасана Насруллы, передает корреспондент РИА Новости.
Передвижение ливанских военных наблюдается в районе площади павших в центре, на улице Мазраа и Содеко.
Также в районе французского посольства увеличена численность военнослужащих для охраны дипломатического представительства.
Поступают сообщения о наличии бронетехники в районах на границе между христианскими и шиитскими кварталами.
Ранее пресс-служба ливанского движения "Хезболла" подтвердила, что Насрулла погиб в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута.