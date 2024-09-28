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В Бейруте открыли пункт временного размещения для россиян

В Бейруте открыли пункт временного размещения для россиян - РИА Новости, 28.09.2024

В Бейруте открыли пункт временного размещения для россиян

Пункт временного размещения граждан оборудован и открыт в Бейруте для российских граждан из южных и восточных районов Ливана после начала бомбардировок Израиля, РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T11:30

2024-09-28T11:30

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БЕЙРУТ, 28 сен - РИА Новости. Пункт временного размещения граждан оборудован и открыт в Бейруте для российских граждан из южных и восточных районов Ливана после начала бомбардировок Израиля, рассказала РИА Новости президент Ассоциации выпускников РУДН в Ливане Галина Аббас. "Пункт временного размещения у нас рассчитан на 100 человек в Бейруте. Организовала Российско-ливанская компания "Росливан" совместно с Ассоциацией выпускников РУДН в Ливане. Пункты организованы при поддержке посольства РФ в Ливане и консульского отдела",- сказала Аббас. По словам главы Ассоциации, пункт временного размещения обеспечен предметами первой необходимости, регулярно для прибывших граждан поставляются продукты питания и предметы личной гигиены. "Медицинская помощь никому не потребовалась. Если есть возможность, можно помочь детским питанием и памперсами", - добавил Аббас. По словам собеседницы агентства, еще один временный пункт размещения для россиян функционирует в районе Айнаб к юго-востоку от Бейрута. "Еще есть много мест для размещения. После последних ударов по Дахии (южный пригород Бейрута) приехала еще и женщина с ребенком", - добавила она. Израильская авиация нанесла в пятницу самую мощную серию ударов с октября прошлого года по южному пригороду Бейрута. После серии бомбардировок жители пригорода стали спешно покидать свои дома и уходить в более безопасные части столицы. Тем временем израильская авиация продолжила массированные бомбардировки юга и востока Ливана, под удары авиации попали кварталы крупнейшего на юге Ливана города Тир.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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в мире, ливан, бейрут, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, россия