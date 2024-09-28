https://ria.ru/20240928/avto-1975196612.html
Раскрыто, что будет с ценами на авто с 1 октября
Раскрыто, что будет с ценами на авто с 1 октября - РИА Новости, 28.09.2024
Раскрыто, что будет с ценами на авто с 1 октября
Введение с 1 октября новых ставок утилизационного сбора на автомобили приведет к росту цен во всех сегментах, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T02:17
2024-09-28T02:17
2024-09-28T02:17
авто
россия
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Введение с 1 октября новых ставок утилизационного сбора на автомобили приведет к росту цен во всех сегментах, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов.Самые масштабные изменения произойдут в сегменте машин с двигателем объемом 1-2 литра, рассказал он. Если раньше ставка сбора на них составляла чуть более 300 тысяч рублей, то сейчас выросла до 556 тысяч рублей."В результате этого резкого увеличения общая стоимость автомобилей на рынке может значительно возрасти уже в ближайшие месяцы", — прогнозирует он.При этом одномоментного подорожания все-таки не случится: автодилеры с избытком запаслись продукцией параллельного импорта, которой забиты все возможные склады. Запасов точно хватит до конца года, а дальше подоспеют новые ставки утильсбора, заключил эксперт.
https://ria.ru/20240812/avto-1965569986.html
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РИА Новости
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авто, россия
Раскрыто, что будет с ценами на авто с 1 октября
Доцент Фиронов: автомобили с 1 октября подорожают из-за новых ставок утильсбора
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.
Введение с 1 октября новых ставок утилизационного сбора на автомобили приведет к росту цен во всех сегментах, рассказал агентству "Прайм"
доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов.
Самые масштабные изменения произойдут в сегменте машин с двигателем объемом 1-2 литра, рассказал он. Если раньше ставка сбора на них составляла чуть более 300 тысяч рублей, то сейчас выросла до 556 тысяч рублей.
«
"В результате этого резкого увеличения общая стоимость автомобилей на рынке может значительно возрасти уже в ближайшие месяцы", — прогнозирует он.
При этом одномоментного подорожания все-таки не случится: автодилеры с избытком запаслись продукцией параллельного импорта, которой забиты все возможные склады. Запасов точно хватит до конца года, а дальше подоспеют новые ставки утильсбора, заключил эксперт.