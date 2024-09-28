https://ria.ru/20240928/avto-1975196612.html

Раскрыто, что будет с ценами на авто с 1 октября

Раскрыто, что будет с ценами на авто с 1 октября - РИА Новости, 28.09.2024

Раскрыто, что будет с ценами на авто с 1 октября

Введение с 1 октября новых ставок утилизационного сбора на автомобили приведет к росту цен во всех сегментах, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T02:17

2024-09-28T02:17

2024-09-28T02:17

авто

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835532560_0:247:3202:2048_1920x0_80_0_0_cea75265229b75d59ddc468827a3f509.jpg

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Введение с 1 октября новых ставок утилизационного сбора на автомобили приведет к росту цен во всех сегментах, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов.Самые масштабные изменения произойдут в сегменте машин с двигателем объемом 1-2 литра, рассказал он. Если раньше ставка сбора на них составляла чуть более 300 тысяч рублей, то сейчас выросла до 556 тысяч рублей."В результате этого резкого увеличения общая стоимость автомобилей на рынке может значительно возрасти уже в ближайшие месяцы", — прогнозирует он.При этом одномоментного подорожания все-таки не случится: автодилеры с избытком запаслись продукцией параллельного импорта, которой забиты все возможные склады. Запасов точно хватит до конца года, а дальше подоспеют новые ставки утильсбора, заключил эксперт.

https://ria.ru/20240812/avto-1965569986.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, россия