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Американскую авиабазу в Сирии атаковали беспилотником из Ирака, пишут СМИ - РИА Новости, 28.09.2024
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22:11 28.09.2024 (обновлено: 22:13 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/aviabaza-1975287751.html
Американскую авиабазу в Сирии атаковали беспилотником из Ирака, пишут СМИ
Американскую авиабазу в Сирии атаковали беспилотником из Ирака, пишут СМИ - РИА Новости, 28.09.2024
Американскую авиабазу в Сирии атаковали беспилотником из Ирака, пишут СМИ
Авиабаза США в районе газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась атаке беспилотника из Ирака после долгого... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T22:11
2024-09-28T22:13
в мире
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сирия
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ДОХА, 28 сен — РИА Новости. Авиабаза США в районе газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась атаке беспилотника из Ирака после долгого перерыва, связанного с обязательством иракских группировок перед правительством не атаковать объекты США, передает в субботу Иракское информационное агентство Shafaq News со ссылкой на источник в службах безопасности. "Американская база Конико на востоке Дейр-эз-Зора в Сирии подверглась нападению беспилотника, прилетевшего из Ирака. Силы ПВО сбили его без причинения ущерба и пострадавших", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240928/siriya-1975287872.html
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в мире, сша, дейр-эз-зор (мухафаза), сирия
В мире, США, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Сирия
Американскую авиабазу в Сирии атаковали беспилотником из Ирака, пишут СМИ

Shafaq News: авиабаза США в Сирии подверглась атаке беспилотника из Ирака

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
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ДОХА, 28 сен — РИА Новости. Авиабаза США в районе газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась атаке беспилотника из Ирака после долгого перерыва, связанного с обязательством иракских группировок перед правительством не атаковать объекты США, передает в субботу Иракское информационное агентство Shafaq News со ссылкой на источник в службах безопасности.
"Американская база Конико на востоке Дейр-эз-Зора в Сирии подверглась нападению беспилотника, прилетевшего из Ирака. Силы ПВО сбили его без причинения ущерба и пострадавших", - говорится в сообщении.
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