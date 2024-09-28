https://ria.ru/20240928/aviabaza-1975287751.html

Американскую авиабазу в Сирии атаковали беспилотником из Ирака, пишут СМИ

Американскую авиабазу в Сирии атаковали беспилотником из Ирака, пишут СМИ - РИА Новости, 28.09.2024

Американскую авиабазу в Сирии атаковали беспилотником из Ирака, пишут СМИ

Авиабаза США в районе газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась атаке беспилотника из Ирака после долгого... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T22:11

2024-09-28T22:11

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ДОХА, 28 сен — РИА Новости. Авиабаза США в районе газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась атаке беспилотника из Ирака после долгого перерыва, связанного с обязательством иракских группировок перед правительством не атаковать объекты США, передает в субботу Иракское информационное агентство Shafaq News со ссылкой на источник в службах безопасности. "Американская база Конико на востоке Дейр-эз-Зора в Сирии подверглась нападению беспилотника, прилетевшего из Ирака. Силы ПВО сбили его без причинения ущерба и пострадавших", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240928/siriya-1975287872.html

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дейр-эз-зор (мухафаза)

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в мире, сша, дейр-эз-зор (мухафаза), сирия