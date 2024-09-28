https://ria.ru/20240928/avariya-1975283691.html
В Кировской области пьяный водитель сбил пешеходов, есть погибшие
В Кировской области пьяный водитель сбил пешеходов, есть погибшие - РИА Новости, 28.09.2024
В Кировской области пьяный водитель сбил пешеходов, есть погибшие
Пьяный водитель врезался в группу пешеходов в Кировской области, погибли два человека, еще один пешеход пострадал, сообщает МВД региона. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T21:24
2024-09-28T21:24
2024-09-28T21:52
происшествия
кировская область
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718037_0:152:3216:1961_1920x0_80_0_0_a0928a199319057b51621d0416777366.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен — РИА Новости. Пьяный водитель врезался в группу пешеходов в Кировской области, погибли два человека, еще один пешеход пострадал, сообщает МВД региона.Авария произошла в субботу в 18.30 мск в поселке Арбаж на улице Советской."Водитель автомобиля ВАЗ 2110 совершил наезд на трех пешеходов. В результате происшествия две женщины от полученных травм скончались на месте аварии, мужчина-пешеход был травмирован", - говорится в сообщении.Водитель, по данным ведомства, тоже пострадал. Кроме того, у него имеются признаки опьянения, мужчина направлен на освидетельствование, заключило региональное МВД.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
кировская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718037_485:0:3216:2048_1920x0_80_0_0_db2b66e3fbadb527edfb606e37ca7885.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кировская область, авто
Происшествия, Кировская область, Авто
В Кировской области пьяный водитель сбил пешеходов, есть погибшие
В Кировской области пьяный водитель сбил пешеходов, двое погибли, один пострадал