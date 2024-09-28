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В Кировской области пьяный водитель сбил пешеходов, есть погибшие - РИА Новости, 28.09.2024
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21:24 28.09.2024 (обновлено: 21:52 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/avariya-1975283691.html
В Кировской области пьяный водитель сбил пешеходов, есть погибшие
В Кировской области пьяный водитель сбил пешеходов, есть погибшие - РИА Новости, 28.09.2024
В Кировской области пьяный водитель сбил пешеходов, есть погибшие
Пьяный водитель врезался в группу пешеходов в Кировской области, погибли два человека, еще один пешеход пострадал, сообщает МВД региона. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T21:24
2024-09-28T21:52
происшествия
кировская область
авто
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен — РИА Новости. Пьяный водитель врезался в группу пешеходов в Кировской области, погибли два человека, еще один пешеход пострадал, сообщает МВД региона.Авария произошла в субботу в 18.30 мск в поселке Арбаж на улице Советской."Водитель автомобиля ВАЗ 2110 совершил наезд на трех пешеходов. В результате происшествия две женщины от полученных травм скончались на месте аварии, мужчина-пешеход был травмирован", - говорится в сообщении.Водитель, по данным ведомства, тоже пострадал. Кроме того, у него имеются признаки опьянения, мужчина направлен на освидетельствование, заключило региональное МВД.
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происшествия, кировская область, авто
Происшествия, Кировская область, Авто
В Кировской области пьяный водитель сбил пешеходов, есть погибшие

В Кировской области пьяный водитель сбил пешеходов, двое погибли, один пострадал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен — РИА Новости. Пьяный водитель врезался в группу пешеходов в Кировской области, погибли два человека, еще один пешеход пострадал, сообщает МВД региона.
Авария произошла в субботу в 18.30 мск в поселке Арбаж на улице Советской.
"Водитель автомобиля ВАЗ 2110 совершил наезд на трех пешеходов. В результате происшествия две женщины от полученных травм скончались на месте аварии, мужчина-пешеход был травмирован", - говорится в сообщении.
Водитель, по данным ведомства, тоже пострадал. Кроме того, у него имеются признаки опьянения, мужчина направлен на освидетельствование, заключило региональное МВД.
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ПроисшествияКировская областьАвто
 
 
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