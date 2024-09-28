https://ria.ru/20240928/avariya-1975283691.html

В Кировской области пьяный водитель сбил пешеходов, есть погибшие

В Кировской области пьяный водитель сбил пешеходов, есть погибшие - РИА Новости, 28.09.2024

В Кировской области пьяный водитель сбил пешеходов, есть погибшие

Пьяный водитель врезался в группу пешеходов в Кировской области, погибли два человека, еще один пешеход пострадал, сообщает МВД региона. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T21:24

2024-09-28T21:24

2024-09-28T21:52

происшествия

кировская область

авто

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен — РИА Новости. Пьяный водитель врезался в группу пешеходов в Кировской области, погибли два человека, еще один пешеход пострадал, сообщает МВД региона.Авария произошла в субботу в 18.30 мск в поселке Арбаж на улице Советской."Водитель автомобиля ВАЗ 2110 совершил наезд на трех пешеходов. В результате происшествия две женщины от полученных травм скончались на месте аварии, мужчина-пешеход был травмирован", - говорится в сообщении.Водитель, по данным ведомства, тоже пострадал. Кроме того, у него имеются признаки опьянения, мужчина направлен на освидетельствование, заключило региональное МВД.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

кировская область

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происшествия, кировская область, авто