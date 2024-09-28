https://ria.ru/20240928/avariya-1975269655.html

В Самарской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП

В Самарской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП - РИА Новости, 28.09.2024

В Самарской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП

Врачи оценивают состояние четырех из пяти пострадавших при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Самарской области как тяжелое, пятый пострадавший... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T19:14

2024-09-28T19:14

2024-09-28T19:14

происшествия

авто

самарская область

skoda auto

skoda octavia

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

САРАТОВ, 28 сен — РИА Новости. Врачи оценивают состояние четырех из пяти пострадавших при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Самарской области как тяжелое, пятый пострадавший находится в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в правительстве региона. Ранее в главке МВД сообщили, что на 28-м километре автодороги Урал - Исаклы - Шентала в Шенталинском районе, по предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Octavia выехал на встречную полосу в запрещенном месте и допустил лобовое столкновение с автомобилем Skoda Karog. В результате, по информации ведомства, погибла 11-летняя пассажирка Skoda Karog и двухмесячная пассажирка Scoda Octavia, еще пять человек, включая девятилетнего мальчика, доставили в больницу. "Пять человек, в том числе один ребенок, пострадали. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Четверо находятся в тяжёлом состоянии, состояние одного пациента оценивается как средней степени тяжести. К оказанию медицинской помощи привлечена мультидисциплинарная бригада областных специалистов", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20240928/avariya-1975268456.html

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, самарская область, skoda auto, skoda octavia, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом