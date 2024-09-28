https://ria.ru/20240928/avariya-1975269655.html
В Самарской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП
В Самарской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП - РИА Новости, 28.09.2024
В Самарской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП
Врачи оценивают состояние четырех из пяти пострадавших при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Самарской области как тяжелое, пятый пострадавший... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T19:14
2024-09-28T19:14
2024-09-28T19:14
происшествия
авто
самарская область
skoda auto
skoda octavia
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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САРАТОВ, 28 сен — РИА Новости. Врачи оценивают состояние четырех из пяти пострадавших при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Самарской области как тяжелое, пятый пострадавший находится в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в правительстве региона. Ранее в главке МВД сообщили, что на 28-м километре автодороги Урал - Исаклы - Шентала в Шенталинском районе, по предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Octavia выехал на встречную полосу в запрещенном месте и допустил лобовое столкновение с автомобилем Skoda Karog. В результате, по информации ведомства, погибла 11-летняя пассажирка Skoda Karog и двухмесячная пассажирка Scoda Octavia, еще пять человек, включая девятилетнего мальчика, доставили в больницу. "Пять человек, в том числе один ребенок, пострадали. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Четверо находятся в тяжёлом состоянии, состояние одного пациента оценивается как средней степени тяжести. К оказанию медицинской помощи привлечена мультидисциплинарная бригада областных специалистов", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20240928/avariya-1975268456.html
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происшествия, авто, самарская область, skoda auto, skoda octavia, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Самарская область, Skoda Auto, Skoda Octavia, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Самарской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП
Состояние четырех пострадавших в ДТП под Самарой оценивается как тяжелое