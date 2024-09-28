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Лавров назвал атаки Израиля на Ливан бесчеловечными

Лавров назвал атаки Израиля на Ливан бесчеловечными - РИА Новости, 28.09.2024

Лавров назвал атаки Израиля на Ливан бесчеловечными

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал бесчеловечной атаку Израиля на Ливан, Москва считает, что Вашингтон как минимум был осведомлен о подготовке теракта. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T19:08

2024-09-28T19:08

2024-09-28T19:49

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ООН, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал бесчеловечной атаку Израиля на Ливан, Москва считает, что Вашингтон как минимум был осведомлен о подготовке теракта."Очередным кричащим примером террористических методов как средства достижения политических целей является бесчеловечная атака на Ливан путем превращения гражданских технологий в смертоносное оружие", - сказал российский министр, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генассамблеи ООН."Необходимо немедленно расследовать это преступление, но уже сейчас нельзя обойти молчанием многочисленные публикации в СМИ, в том числе в Европе и здесь, в США, которые свидетельствуют о той или иной вовлеченности, как минимум осведомленности Вашингтона в том, что касается подготовки этого теракта", - подчеркнул он.Россия понимает, что "американцы всегда все отрицают и сделают все, чтобы замотать появившиеся факты так же, как они это сделали в ответ на неопровержимые доказательства их причастности к терактам на газопроводах "Северный поток", -указал Лавров.В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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израиль, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, сергей лавров, сша, генеральная ассамблея оон