https://ria.ru/20240927/zhkkh-1975072676.html

Руденя обозначил задачи по завершению подготовки объектов ЖКХ к зиме

Руденя обозначил задачи по завершению подготовки объектов ЖКХ к зиме - РИА Новости, 27.09.2024

Руденя обозначил задачи по завершению подготовки объектов ЖКХ к зиме

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу на заседании регионального правительства обозначил задачи по завершению подготовки объектов ЖКХ к... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T14:48

2024-09-27T14:48

2024-09-27T14:48

тверская область

игорь руденя

жкх

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975070468_276:347:1739:1170_1920x0_80_0_0_ff665fbaa1560776c2a25e7b89e4211d.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу на заседании регионального правительства обозначил задачи по завершению подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону, сообщает пресс-служба правительства Верхневолжья. Открывая заседание, глава региона сообщил о результатах работы регионального правительства в Торопецком округе на текущей неделе. "Хочу отметить слаженную работу оперативных служб, министерства обороны Российской Федерации, а также самое главное – поблагодарить жителей округа за выдержку, взаимную поддержку, сплоченность и единство. Вчера была практически завершена работа по обследованию повреждений социальных объектов и жилого фонда. Работает штаб, который ежедневно рассматривает вопросы, связанные с ликвидацией последствий атаки БПЛА", – цитирует пресс-служба Руденю. В план мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса региона к предстоящей зиме вошли 834 котельные, свыше 1,8 тысячи километров тепловых сетей, порядка 6 тысяч километров водопроводных сетей, свыше 2,3 тысячи километров сетей водоотведения, а также более 65 тысяч километров электросетей. В муниципалитетах отремонтировано более 3,5 тысячи единиц котельного оборудования, заменено более 45 километров тепловых сетей. Полностью подготовлены к отопительному сезону котельные и тепловые сети социальных учреждений – здравоохранения, образования, соцзащиты, спорта, а также сельскохозяйственных объектов. Проведены ремонты оборудования котельных, техническое диагностирование, гидравлические испытания и капремонт тепловых сетей. Программой капитального ремонта объектов теплоэнергетики в этом году охвачено 17 объектов в 14 муниципалитетах. Готовы к осенне-зимнему периоду организации в сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, находящиеся в государственной собственности, субъекты электроэнергетики Тверской области. В Верхневолжье создан областной резерв материально-технических ресурсов для устранения возможных нештатных ситуаций на объектах ЖКХ – это мобильные котельные, станция водоочистки, генераторные установки, насосное оборудование и другая техника. Почти в полном объеме сформированы нормативные запасы топлива на котельных. К предстоящей зиме ведется подготовка 11 287 многоквартирных домов. По состоянию на сегодняшний день готовность фонда составляет 99,6%, в настоящее время на финальной стадии находится оформление паспортов готовности. Руденя акцентировал, что необходимо усилить работу по устранению замечаний Ростехнадзора по объектам и получению паспортов готовности МКД. В числе приоритетных задач, обозначенных главой региона, – совершенствование системы управления в сфере ЖКХ, обеспечение контроля за деятельностью ресурсоснабжающих организаций.

https://ria.ru/20240926/sotspodderzhka-1974898971.html

https://ria.ru/20240912/verkhnevolzhe-1972322602.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, жкх, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)