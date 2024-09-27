https://ria.ru/20240927/zhkkh-1975072676.html
Руденя обозначил задачи по завершению подготовки объектов ЖКХ к зиме
Руденя обозначил задачи по завершению подготовки объектов ЖКХ к зиме - РИА Новости, 27.09.2024
Руденя обозначил задачи по завершению подготовки объектов ЖКХ к зиме
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу на заседании регионального правительства обозначил задачи по завершению подготовки объектов ЖКХ к... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:48
2024-09-27T14:48
2024-09-27T14:48
тверская область
игорь руденя
жкх
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975070468_276:347:1739:1170_1920x0_80_0_0_ff665fbaa1560776c2a25e7b89e4211d.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу на заседании регионального правительства обозначил задачи по завершению подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону, сообщает пресс-служба правительства Верхневолжья. Открывая заседание, глава региона сообщил о результатах работы регионального правительства в Торопецком округе на текущей неделе. "Хочу отметить слаженную работу оперативных служб, министерства обороны Российской Федерации, а также самое главное – поблагодарить жителей округа за выдержку, взаимную поддержку, сплоченность и единство. Вчера была практически завершена работа по обследованию повреждений социальных объектов и жилого фонда. Работает штаб, который ежедневно рассматривает вопросы, связанные с ликвидацией последствий атаки БПЛА", – цитирует пресс-служба Руденю. В план мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса региона к предстоящей зиме вошли 834 котельные, свыше 1,8 тысячи километров тепловых сетей, порядка 6 тысяч километров водопроводных сетей, свыше 2,3 тысячи километров сетей водоотведения, а также более 65 тысяч километров электросетей. В муниципалитетах отремонтировано более 3,5 тысячи единиц котельного оборудования, заменено более 45 километров тепловых сетей. Полностью подготовлены к отопительному сезону котельные и тепловые сети социальных учреждений – здравоохранения, образования, соцзащиты, спорта, а также сельскохозяйственных объектов. Проведены ремонты оборудования котельных, техническое диагностирование, гидравлические испытания и капремонт тепловых сетей. Программой капитального ремонта объектов теплоэнергетики в этом году охвачено 17 объектов в 14 муниципалитетах. Готовы к осенне-зимнему периоду организации в сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, находящиеся в государственной собственности, субъекты электроэнергетики Тверской области. В Верхневолжье создан областной резерв материально-технических ресурсов для устранения возможных нештатных ситуаций на объектах ЖКХ – это мобильные котельные, станция водоочистки, генераторные установки, насосное оборудование и другая техника. Почти в полном объеме сформированы нормативные запасы топлива на котельных. К предстоящей зиме ведется подготовка 11 287 многоквартирных домов. По состоянию на сегодняшний день готовность фонда составляет 99,6%, в настоящее время на финальной стадии находится оформление паспортов готовности. Руденя акцентировал, что необходимо усилить работу по устранению замечаний Ростехнадзора по объектам и получению паспортов готовности МКД. В числе приоритетных задач, обозначенных главой региона, – совершенствование системы управления в сфере ЖКХ, обеспечение контроля за деятельностью ресурсоснабжающих организаций.
https://ria.ru/20240926/sotspodderzhka-1974898971.html
https://ria.ru/20240912/verkhnevolzhe-1972322602.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, жкх, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
Тверская область, Игорь Руденя, ЖКХ, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу на заседании регионального правительства обозначил задачи по завершению подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону, сообщает пресс-служба правительства Верхневолжья.
Открывая заседание, глава региона сообщил о результатах работы регионального правительства в Торопецком округе на текущей неделе.
"Хочу отметить слаженную работу оперативных служб, министерства обороны Российской Федерации, а также самое главное – поблагодарить жителей округа за выдержку, взаимную поддержку, сплоченность и единство. Вчера была практически завершена работа по обследованию повреждений социальных объектов и жилого фонда. Работает штаб, который ежедневно рассматривает вопросы, связанные с ликвидацией последствий атаки БПЛА", – цитирует пресс-служба Руденю.
В план мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса региона к предстоящей зиме вошли 834 котельные, свыше 1,8 тысячи километров тепловых сетей, порядка 6 тысяч километров водопроводных сетей, свыше 2,3 тысячи километров сетей водоотведения, а также более 65 тысяч километров электросетей. В муниципалитетах отремонтировано более 3,5 тысячи единиц котельного оборудования, заменено более 45 километров тепловых сетей.
Полностью подготовлены к отопительному сезону котельные и тепловые сети социальных учреждений – здравоохранения, образования, соцзащиты, спорта, а также сельскохозяйственных объектов. Проведены ремонты оборудования котельных, техническое диагностирование, гидравлические испытания и капремонт тепловых сетей.
Программой капитального ремонта объектов теплоэнергетики в этом году охвачено 17 объектов в 14 муниципалитетах.
Готовы к осенне-зимнему периоду организации в сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, находящиеся в государственной собственности, субъекты электроэнергетики Тверской области.
В Верхневолжье создан областной резерв материально-технических ресурсов для устранения возможных нештатных ситуаций на объектах ЖКХ – это мобильные котельные, станция водоочистки, генераторные установки, насосное оборудование и другая техника. Почти в полном объеме сформированы нормативные запасы топлива на котельных.
К предстоящей зиме ведется подготовка 11 287 многоквартирных домов. По состоянию на сегодняшний день готовность фонда составляет 99,6%, в настоящее время на финальной стадии находится оформление паспортов готовности.
Руденя акцентировал, что необходимо усилить работу по устранению замечаний Ростехнадзора
по объектам и получению паспортов готовности МКД. В числе приоритетных задач, обозначенных главой региона, – совершенствование системы управления в сфере ЖКХ, обеспечение контроля за деятельностью ресурсоснабжающих организаций.