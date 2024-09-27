https://ria.ru/20240927/yarovaya-1975033444.html

В Госдуму внесли проект об изменении в программу детских лагерей

В Госдуму внесли проект об изменении в программу детских лагерей - РИА Новости, 27.09.2024

В Госдуму внесли проект об изменении в программу детских лагерей

Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером ГД Ириной Яровой внесли на рассмотрение палаты законопроект о включении в план работы детских лагерей игр и конкурсов... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T12:26

2024-09-27T12:26

2024-09-27T12:28

общество

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером ГД Ириной Яровой внесли на рассмотрение палаты законопроект о включении в план работы детских лагерей игр и конкурсов с опорой на отечественные традиции, законопроект доступен в думской базе данных. "Организованное оздоровление детей в летний период имеет устоявшиеся традиции и создает важнейший социальный институт, задачи которого - оздоровление и дополнительное воспитание детей. Согласно законопроекту календарные планы в обязательном порядке должны предусматривать родительские дни, знакомство детей с произведениями искусства и художественной литературы в соотнесении с российскими духовно-нравственными ценностями, показ отечественных фильмов о Великой Отечественной войне и подвигах российских воинов, других фильмов патриотической направленности, а также игровые и конкурсные форматы работы с детьми с опорой на отечественные традиции и ценности", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Ранее Яровая сообщила журналистам, что данный законопроект повышает качество, содержательность и безопасность детского отдыха. "Символично, что законопроект, направленный на воспитание детей в период каникул, мы вносим в День воспитателя, появление которого было инициировано мною по просьбе камчатских воспитателей в 2015 году", - сказала Яровая. По ее словам, согласно законопроекту, организация процесса воспитания детей в игровой и одновременно позитивно содержательной форме должна проводиться в соответствии с программой воспитательной работы и предусматривать разработку календарного плана. Она уточнила, что разработать и утвердить единую федеральную программу с календарным планом должно будет министерство просвещения. "Кроме того, предлагаем разработать современную структуру официальных сайтов детских лагерей, чтобы у нас была единая простая и понятная унифицированная форма для размещения полезной и важной для родителей информации", - добавила вице-спикер ГД.

https://ria.ru/20240904/jarovaja-1970410085.html

https://ria.ru/20240904/deti-1970533572.html

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общество, ирина яровая, госдума рф, социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых