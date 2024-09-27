https://ria.ru/20240927/yamal-1975171835.html

Филиал Национального центра "Россия" откроют на Ямале

Филиал Национального центра "Россия" откроют на Ямале - РИА Новости, 27.09.2024

Филиал Национального центра "Россия" откроют на Ямале

Ямало-Ненецкий автономный округ станет одним из регионов, где откроется филиал Национального центра "Россия", который создается для сохранения наследия... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T19:58

2024-09-27T19:58

2024-09-27T19:58

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

салехард

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ станет одним из регионов, где откроется филиал Национального центра "Россия", который создается для сохранения наследия Международной выставки-форума "Россия" и демонстрации достижений страны на постоянной основе, сообщает пресс-служба правительства Ямала. По данным властей, площадка разместится в арт-резиденции "Полярис" в Салехарде. Планируется, что филиал станет умным образовательно-выставочным пространством, в котором разместится экспозиция о достижениях России и региона, лекторий для проведения просветительских марафонов, встреч со знаковыми спикерами, несколько образовательных локаций, мастерские, интерактивная детская зона, магазин сувениров и локальных брендов, гастролокация и площадки для проведения деловых событий. Сейчас ведется разработка концепции будущего филиала, после чего специалисты приступят к созданию дизайн-проекта. "Стремимся к тому, чтобы Ямал стал регионом-флагманом, где в 2025 году откроется один из первых филиалов национального центра в стране. Высокая оценка федеральных экспертов – подтверждение того, что решение губернатора ЯНАО разместить новую локацию на базе арт-резиденции было правильным. Это будет современное пространство, наполненное смыслами", – приводятся в сообщении слова представителя главы Ямала Татьяны Бучковой.

ямал

салехард

россия

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ямал, салехард, россия