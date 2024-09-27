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Гросси назвал условие, при котором будет применено ядерное оружие - РИА Новости, 27.09.2024
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01:21 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/yadernoe_oruzhie-1974967147.html
Гросси назвал условие, при котором будет применено ядерное оружие
Гросси назвал условие, при котором будет применено ядерное оружие - РИА Новости, 27.09.2024
Гросси назвал условие, при котором будет применено ядерное оружие
Ядерное оружие будет, скорее всего, применено, если больше стран получат к нему доступ, считает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T01:21
2024-09-27T01:21
рафаэль гросси
магатэ
в мире
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Ядерное оружие будет, скорее всего, применено, если больше стран получат к нему доступ, считает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Представьте наш мир со всей этой напряженностью, где у пятнадцати, двадцати, восемнадцати стран есть ядерное оружие. Скорее всего, ядерное оружие будет использовано", - сказал он в интервью порталу UN News. По мнению Гросси, одна из целей МАГАТЭ – недопущение распространения ядерного оружия.
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рафаэль гросси, магатэ, в мире
Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, В мире
Гросси назвал условие, при котором будет применено ядерное оружие

Гросси не исключил применения ядерного оружия, если его станет больше в мире

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Ядерное оружие будет, скорее всего, применено, если больше стран получат к нему доступ, считает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Представьте наш мир со всей этой напряженностью, где у пятнадцати, двадцати, восемнадцати стран есть ядерное оружие. Скорее всего, ядерное оружие будет использовано", - сказал он в интервью порталу UN News.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Всем приготовиться: Россия изменила условия применения ядерного оружия
Вчера, 12:44
По мнению Гросси, одна из целей МАГАТЭ – недопущение распространения ядерного оружия.
 
Рафаэль ГроссиМАГАТЭВ мире
 
 
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