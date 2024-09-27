https://ria.ru/20240927/vystavka-1975105970.html

Исторический музей показал шпагу Петра I на выставке к юбилею Пушкина

Исторический музей показал шпагу Петра I на выставке к юбилею Пушкина - РИА Новости, 27.09.2024

Исторический музей показал шпагу Петра I на выставке к юбилею Пушкина

Государственный Исторический музей представил шпагу и кафтан первого русского императора Петра I на выставке "Пушкин. Страницы истории" к 225-летию со дня... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T16:19

2024-09-27T16:19

2024-09-27T16:19

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Государственный Исторический музей представил шпагу и кафтан первого русского императора Петра I на выставке "Пушкин. Страницы истории" к 225-летию со дня рождения великого русского поэта, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ. "В Государственном историческом музее стартовал выставочный проект "Пушкин. Страницы истории", приуроченный к 225-летию со дня рождения великого русского поэта. Создатели выставки по-новому освещают многогранный образ Александра Сергеевича Пушкина, раскрывая совершенно разные стороны его личности и рассказывая о нем не только как об авторе, но и как об исследователе", - говорится в сообщении. В экспозиции представлено более 300 предметов из ведущих музеев и архивов РФ, которые рассказывают о жизни поэта, его увлечениях, а также взглядах на современные ему события и на особенности исторического пути России. В центре экспозиции находится "магический кристалл" – стеклянная конструкция, символизирующая образ, который Пушкин использовал в романе "Евгений Онегин". Вокруг этого объекта выстроены 10 тематических разделов выставки. Посетители могут увидеть Утвержденную грамоту Земского собора об избрании на царский престол Михаила Федоровича Романова и Конституцию Царства Польского, а также кафтан и шпагу Петра I. Блок, посвященный стихотворениям Пушкина "Клеветникам России" и "Бородинская годовщина", демонстрирует предметы, которые отражают политическую и историческую обстановку во время создания произведений. Среди ключевых экспонатов – личные вещи императоров Александра I и Николая I, сыгравших важную роль в судьбе поэта. Кроме того, часть выставки посвящена личной жизни Пушкина. Гости музея могут увидеть столик для рукоделия из имения бабушки поэта и подлинное письмо Натальи Гончаровой. Завершающим экспонатом выставки стала книга "Описание земли Камчатки" С.П. Крашенинникова. Именно она лежала на рабочем столе Пушкина перед тем, как он ушел на свой последний поединок. "Поэт планировал посвятить свои дальнейшие труды истории освоения Камчатки. На конспекте книги можно увидеть написанную рукой Александра Сергеевича Пушкина дату – 20 января 1837 года – девять дней до его смерти", - уточнили в пресс-релизе. Экспозицию дополняет интерактивная программа, которая позволит посетителям совершить путешествие по страницам пушкинских произведений и описанным в них историческим событиям, проиллюстрированным памятниками из музейного собрания. Генеральный директор музея Алексей Левыкин отметил, что литературные произведения, как главная составляющая жизни Пушкина, были воспеты современниками и восхваляются потомками. "Однако наследие Пушкина заключается не только в поэзии и прозе. Кураторы выставки постарались раскрыть то, какой след он оставил в истории, продемонстрировать разные грани его таланта", – добавил глава ГИМа, слова которого цитирует пресс-служба. Экспозиция будет открыта для посетителей до 15 января 2025 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, петр i, исторический музей, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), москва, александр i, николай i, культура