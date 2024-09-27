Исторический музей показал шпагу Петра I на выставке к юбилею Пушкина
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музеяИсторический музей показал шпагу Петра I на выставке к юбилею Пушкина
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Государственный Исторический музей представил шпагу и кафтан первого русского императора Петра I на выставке "Пушкин. Страницы истории" к 225-летию со дня рождения великого русского поэта, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
"В Государственном историческом музее стартовал выставочный проект "Пушкин. Страницы истории", приуроченный к 225-летию со дня рождения великого русского поэта. Создатели выставки по-новому освещают многогранный образ Александра Сергеевича Пушкина, раскрывая совершенно разные стороны его личности и рассказывая о нем не только как об авторе, но и как об исследователе", - говорится в сообщении.
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музеяИсторический музей показал шпагу Петра I на выставке к юбилею Пушкина
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
Исторический музей показал шпагу Петра I на выставке к юбилею Пушкина
В экспозиции представлено более 300 предметов из ведущих музеев и архивов РФ, которые рассказывают о жизни поэта, его увлечениях, а также взглядах на современные ему события и на особенности исторического пути России. В центре экспозиции находится "магический кристалл" – стеклянная конструкция, символизирующая образ, который Пушкин использовал в романе "Евгений Онегин". Вокруг этого объекта выстроены 10 тематических разделов выставки.
Посетители могут увидеть Утвержденную грамоту Земского собора об избрании на царский престол Михаила Федоровича Романова и Конституцию Царства Польского, а также кафтан и шпагу Петра I.
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музеяИсторический музей показал шпагу Петра I на выставке к юбилею Пушкина
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
Исторический музей показал шпагу Петра I на выставке к юбилею Пушкина
Блок, посвященный стихотворениям Пушкина "Клеветникам России" и "Бородинская годовщина", демонстрирует предметы, которые отражают политическую и историческую обстановку во время создания произведений. Среди ключевых экспонатов – личные вещи императоров Александра I и Николая I, сыгравших важную роль в судьбе поэта. Кроме того, часть выставки посвящена личной жизни Пушкина. Гости музея могут увидеть столик для рукоделия из имения бабушки поэта и подлинное письмо Натальи Гончаровой. Завершающим экспонатом выставки стала книга "Описание земли Камчатки" С.П. Крашенинникова. Именно она лежала на рабочем столе Пушкина перед тем, как он ушел на свой последний поединок.
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музеяИсторический музей показал шпагу Петра I на выставке к юбилею Пушкина
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
Исторический музей показал шпагу Петра I на выставке к юбилею Пушкина
"Поэт планировал посвятить свои дальнейшие труды истории освоения Камчатки. На конспекте книги можно увидеть написанную рукой Александра Сергеевича Пушкина дату – 20 января 1837 года – девять дней до его смерти", - уточнили в пресс-релизе. Экспозицию дополняет интерактивная программа, которая позволит посетителям совершить путешествие по страницам пушкинских произведений и описанным в них историческим событиям, проиллюстрированным памятниками из музейного собрания.
Генеральный директор музея Алексей Левыкин отметил, что литературные произведения, как главная составляющая жизни Пушкина, были воспеты современниками и восхваляются потомками.
"Однако наследие Пушкина заключается не только в поэзии и прозе. Кураторы выставки постарались раскрыть то, какой след он оставил в истории, продемонстрировать разные грани его таланта", – добавил глава ГИМа, слова которого цитирует пресс-служба.
Экспозиция будет открыта для посетителей до 15 января 2025 года.
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музеяИсторический музей показал шпагу Петра I на выставке к юбилею Пушкина
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
Исторический музей показал шпагу Петра I на выставке к юбилею Пушкина