https://ria.ru/20240927/vsu-1975001971.html

Украинский пленный рассказал, как его поймали и отвезли в военкомат

Украинский пленный рассказал, как его поймали и отвезли в военкомат - РИА Новости, 27.09.2024

Украинский пленный рассказал, как его поймали и отвезли в военкомат

Украинский военнопленный рассказал на видео от Минобороны РФ, как его поймали на улице, когда он шел с мамой из больницы, и отвезли в военкомат. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T10:10

2024-09-27T10:10

2024-09-27T11:48

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал на видео от Минобороны РФ, как его поймали на улице, когда он шел с мамой из больницы, и отвезли в военкомат. "Шел с мамой из больницы, бус подъехал. Спросили, стою ли я на учете, я сказал: "Нет". Сказали: "Садись". Я говорю: "Дайте хоть мамку домой завести, из больницы идем". Мамку и меня посадили в бус, мамку завезли, а меня в военкомат", - рассказал Василий Козуб. Пленный сообщил, что его признали годным к военной службе, отправили на позиции, обещали в скором времени провести ротацию, но так и не провели. "Простых пацанов ловят на улице, а те, кто при деньгах, сидят дома", - добавил он.

https://ria.ru/20240922/alaudinov-1974054446.html

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2024

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россия