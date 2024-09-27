https://ria.ru/20240927/vsu-1975001971.html
Украинский пленный рассказал, как его поймали и отвезли в военкомат
Украинский пленный рассказал, как его поймали и отвезли в военкомат - РИА Новости, 27.09.2024
Украинский пленный рассказал, как его поймали и отвезли в военкомат
Украинский военнопленный рассказал на видео от Минобороны РФ, как его поймали на улице, когда он шел с мамой из больницы, и отвезли в военкомат. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T10:10
2024-09-27T10:10
2024-09-27T11:48
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал на видео от Минобороны РФ, как его поймали на улице, когда он шел с мамой из больницы, и отвезли в военкомат. "Шел с мамой из больницы, бус подъехал. Спросили, стою ли я на учете, я сказал: "Нет". Сказали: "Садись". Я говорю: "Дайте хоть мамку домой завести, из больницы идем". Мамку и меня посадили в бус, мамку завезли, а меня в военкомат", - рассказал Василий Козуб. Пленный сообщил, что его признали годным к военной службе, отправили на позиции, обещали в скором времени провести ротацию, но так и не провели. "Простых пацанов ловят на улице, а те, кто при деньгах, сидят дома", - добавил он.
https://ria.ru/20240922/alaudinov-1974054446.html
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россия
Украинский пленный рассказал, как его поймали и отвезли в военкомат
Украинский пленный: шел с мамой из больницы, отвезли в военкомат
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал на видео от Минобороны РФ, как его поймали на улице, когда он шел с мамой из больницы, и отвезли в военкомат.
"Шел с мамой из больницы, бус подъехал. Спросили, стою ли я на учете, я сказал: "Нет". Сказали: "Садись". Я говорю: "Дайте хоть мамку домой завести, из больницы идем". Мамку и меня посадили в бус, мамку завезли, а меня в военкомат", - рассказал Василий Козуб.
Пленный сообщил, что его признали годным к военной службе, отправили на позиции, обещали в скором времени провести ротацию, но так и не провели.
"Простых пацанов ловят на улице, а те, кто при деньгах, сидят дома", - добавил он.