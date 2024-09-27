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Украинский пленный рассказал, как его поймали и отвезли в военкомат - РИА Новости, 27.09.2024
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10:10 27.09.2024 (обновлено: 11:48 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/vsu-1975001971.html
Украинский пленный рассказал, как его поймали и отвезли в военкомат
Украинский пленный рассказал, как его поймали и отвезли в военкомат - РИА Новости, 27.09.2024
Украинский пленный рассказал, как его поймали и отвезли в военкомат
Украинский военнопленный рассказал на видео от Минобороны РФ, как его поймали на улице, когда он шел с мамой из больницы, и отвезли в военкомат. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T10:10
2024-09-27T11:48
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал на видео от Минобороны РФ, как его поймали на улице, когда он шел с мамой из больницы, и отвезли в военкомат. "Шел с мамой из больницы, бус подъехал. Спросили, стою ли я на учете, я сказал: "Нет". Сказали: "Садись". Я говорю: "Дайте хоть мамку домой завести, из больницы идем". Мамку и меня посадили в бус, мамку завезли, а меня в военкомат", - рассказал Василий Козуб. Пленный сообщил, что его признали годным к военной службе, отправили на позиции, обещали в скором времени провести ротацию, но так и не провели. "Простых пацанов ловят на улице, а те, кто при деньгах, сидят дома", - добавил он.
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Украинский пленный рассказал, как его поймали и отвезли в военкомат

Украинский пленный: шел с мамой из больницы, отвезли в военкомат

© РИА НовостиСотрудники военкоматов Украины отлавливают мужчин призывного возраста, передвигаясь на автомобилях скорой помощи
Сотрудники военкоматов Украины отлавливают мужчин призывного возраста, передвигаясь на автомобилях скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости
Сотрудники военкоматов Украины отлавливают мужчин призывного возраста, передвигаясь на автомобилях скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал на видео от Минобороны РФ, как его поймали на улице, когда он шел с мамой из больницы, и отвезли в военкомат.
"Шел с мамой из больницы, бус подъехал. Спросили, стою ли я на учете, я сказал: "Нет". Сказали: "Садись". Я говорю: "Дайте хоть мамку домой завести, из больницы идем". Мамку и меня посадили в бус, мамку завезли, а меня в военкомат", - рассказал Василий Козуб.
Пленный сообщил, что его признали годным к военной службе, отправили на позиции, обещали в скором времени провести ротацию, но так и не провели.
"Простых пацанов ловят на улице, а те, кто при деньгах, сидят дома", - добавил он.
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