https://ria.ru/20240927/vojska-1974993768.html

Рогов рассказал об уничтожении опорного пункта ВСУ у Нестерянки

Рогов рассказал об уничтожении опорного пункта ВСУ у Нестерянки - РИА Новости, 27.09.2024

Рогов рассказал об уничтожении опорного пункта ВСУ у Нестерянки

Северо-западнее Работино в районе села Нестерянка российские войска уничтожили неприступный опорный пункт ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T09:45

2024-09-27T09:45

2024-09-27T09:45

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

днепр (город)

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Северо-западнее Работино в районе села Нестерянка российские войска уничтожили неприступный опорный пункт ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска также продвинулись севернее Нестерянки и уничтожили крупный опорный пункт украинских войск, который помогал удерживать им позиции на данном направлении. На сегодня опорный пункт превращен в руины", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240519/spetsoperatsiya-1947045064.html

россия

запорожская область

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность