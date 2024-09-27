https://ria.ru/20240927/voennye-1975049561.html

ВСУ потеряли более 2980 военнослужащих в зоне группировки "Запад"

ВСУ потеряли более 2980 военнослужащих в зоне группировки "Запад" - РИА Новости, 27.09.2024

ВСУ потеряли более 2980 военнослужащих в зоне группировки "Запад"

Военнослужащие российской группировки "Запад" за прошедшую неделю нанесли поражение формированиям 11 украинских бригад и отразили 24 контратаки, противник... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T13:34

2024-09-27T13:34

2024-09-27T13:34

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" за прошедшую неделю нанесли поражение формированиям 11 украинских бригад и отразили 24 контратаки, противник потерял более 2980 военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "В течение недели подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, танковой, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 21 по 27 сентября. Кроме того, они отразили 24 контратаки штурмовых подразделений ВСУ. "Потери противника составили свыше 2980 военнослужащих, семь танков, 14 боевых бронированных машин, из них три бронетранспортера М113 производства США, 40 автомобилей, три реактивные системы залпового огня производства Чехии и Хорватии, а также 52 орудия полевой артиллерии, в том числе 19 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 мм, поставленных ВСУ странами НАТО", - добавили в МО РФ. Кроме того, были уничтожены 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 26 полевых складов боеприпасов.

https://ria.ru/20240927/ukraina-1975027145.html

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россия, сша, чехия, вооруженные силы украины, нато, сво