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Аэропорт Внуково был временно закрыт из-за ситуации с Як-40 - РИА Новости, 27.09.2024
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10:57 27.09.2024 (обновлено: 11:24 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/vnukovo-1975013471.html
Аэропорт Внуково был временно закрыт из-за ситуации с Як-40
Аэропорт Внуково был временно закрыт из-за ситуации с Як-40 - РИА Новости, 27.09.2024
Аэропорт Внуково был временно закрыт из-за ситуации с Як-40
Московский аэропорт "Внуково" был временно закрыт с 09.57 до 10.35 мск из-за лопнувшей шины у самолета Як-40, сейчас он работает штатно, сообщает Росавиация. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T10:57
2024-09-27T11:24
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
як-40
происшествия
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" был временно закрыт с 09.57 до 10.35 мск из-за лопнувшей шины у самолета Як-40, сейчас он работает штатно, сообщает Росавиация."Сегодня около 9.30 мск после посадки самолета Як-40 Вологодского авиационного предприятия в аэропорту "Внуково" у воздушного судна (совершал рейс из Вологды), по предварительным данным, лопнул пневматик. Машина остановилась в пределах взлетно-посадочной полосы. На борту находились 26 человек: четыре члена и 22 пассажира. Для освобождения ВПП аэропорт был временно закрыт, с 09.57 до 10.35 мск... С 10.35 мск Внуково работает штатно", - говорится в сообщении.Отмечается, что "в этот период на запасные аэродромы ушли два рейса".В аэропорту "Внуково" пояснили РИА Новости, что воздушное судно, выполнявшее рейс Вологда – Внуково, в 9.30 мск осуществило посадку. При пробеге на взлетно-посадочной полосе выявлено частичное разрушение пневматика одной из стоек шасси. Экипаж остановил самолет."Воздушное судно отбуксировано. Аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме, рейсы отправляются по расписанию", — заключили в авиагавани.
https://ria.ru/20240921/reys-1973955220.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), як-40, происшествия, внуково (аэропорт)
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Як-40, Происшествия, Внуково (аэропорт)
Аэропорт Внуково был временно закрыт из-за ситуации с Як-40

Внуково был временно закрыт из-за лопнувшей шины у самолета Як-40

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" был временно закрыт с 09.57 до 10.35 мск из-за лопнувшей шины у самолета Як-40, сейчас он работает штатно, сообщает Росавиация.
«
"Сегодня около 9.30 мск после посадки самолета Як-40 Вологодского авиационного предприятия в аэропорту "Внуково" у воздушного судна (совершал рейс из Вологды), по предварительным данным, лопнул пневматик. Машина остановилась в пределах взлетно-посадочной полосы. На борту находились 26 человек: четыре члена и 22 пассажира. Для освобождения ВПП аэропорт был временно закрыт, с 09.57 до 10.35 мск... С 10.35 мск Внуково работает штатно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "в этот период на запасные аэродромы ушли два рейса".
В аэропорту "Внуково" пояснили РИА Новости, что воздушное судно, выполнявшее рейс Вологда – Внуково, в 9.30 мск осуществило посадку. При пробеге на взлетно-посадочной полосе выявлено частичное разрушение пневматика одной из стоек шасси. Экипаж остановил самолет.
"Воздушное судно отбуксировано. Аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме, рейсы отправляются по расписанию", — заключили в авиагавани.
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Як-40ПроисшествияВнуково (аэропорт)
 
 
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