Аэропорт Внуково был временно закрыт из-за ситуации с Як-40
Внуково был временно закрыт из-за лопнувшей шины у самолета Як-40
Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" был временно закрыт с 09.57 до 10.35 мск из-за лопнувшей шины у самолета Як-40, сейчас он работает штатно, сообщает Росавиация.
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"Сегодня около 9.30 мск после посадки самолета Як-40 Вологодского авиационного предприятия в аэропорту "Внуково" у воздушного судна (совершал рейс из Вологды), по предварительным данным, лопнул пневматик. Машина остановилась в пределах взлетно-посадочной полосы. На борту находились 26 человек: четыре члена и 22 пассажира. Для освобождения ВПП аэропорт был временно закрыт, с 09.57 до 10.35 мск... С 10.35 мск Внуково работает штатно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "в этот период на запасные аэродромы ушли два рейса".
В аэропорту "Внуково" пояснили РИА Новости, что воздушное судно, выполнявшее рейс Вологда – Внуково, в 9.30 мск осуществило посадку. При пробеге на взлетно-посадочной полосе выявлено частичное разрушение пневматика одной из стоек шасси. Экипаж остановил самолет.
"Воздушное судно отбуксировано. Аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме, рейсы отправляются по расписанию", — заключили в авиагавани.
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