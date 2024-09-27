https://ria.ru/20240927/vnukovo-1975013471.html

Аэропорт Внуково был временно закрыт из-за ситуации с Як-40

Аэропорт Внуково был временно закрыт из-за ситуации с Як-40 - РИА Новости, 27.09.2024

Аэропорт Внуково был временно закрыт из-за ситуации с Як-40

Московский аэропорт "Внуково" был временно закрыт с 09.57 до 10.35 мск из-за лопнувшей шины у самолета Як-40, сейчас он работает штатно, сообщает Росавиация. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T10:57

2024-09-27T10:57

2024-09-27T11:24

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

як-40

происшествия

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" был временно закрыт с 09.57 до 10.35 мск из-за лопнувшей шины у самолета Як-40, сейчас он работает штатно, сообщает Росавиация."Сегодня около 9.30 мск после посадки самолета Як-40 Вологодского авиационного предприятия в аэропорту "Внуково" у воздушного судна (совершал рейс из Вологды), по предварительным данным, лопнул пневматик. Машина остановилась в пределах взлетно-посадочной полосы. На борту находились 26 человек: четыре члена и 22 пассажира. Для освобождения ВПП аэропорт был временно закрыт, с 09.57 до 10.35 мск... С 10.35 мск Внуково работает штатно", - говорится в сообщении.Отмечается, что "в этот период на запасные аэродромы ушли два рейса".В аэропорту "Внуково" пояснили РИА Новости, что воздушное судно, выполнявшее рейс Вологда – Внуково, в 9.30 мск осуществило посадку. При пробеге на взлетно-посадочной полосе выявлено частичное разрушение пневматика одной из стоек шасси. Экипаж остановил самолет."Воздушное судно отбуксировано. Аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме, рейсы отправляются по расписанию", — заключили в авиагавани.

https://ria.ru/20240921/reys-1973955220.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), як-40, происшествия, внуково (аэропорт)