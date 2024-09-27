https://ria.ru/20240927/vertolet-1975021734.html

После крушения вертолета в Архангельской области завели дело

После крушения вертолета в Архангельской области завели дело - РИА Новости, 27.09.2024

После крушения вертолета в Архангельской области завели дело

Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело о нарушение правил безопасности движения после обнаружения вертолета Robinson с двумя... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T11:37

2024-09-27T11:37

2024-09-27T12:29

происшествия

архангельская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961131156_0:167:1600:1067_1920x0_80_0_0_37701a6efd82187a8e4089da1bbdb739.jpg

МУРМАНСК, 27 сен – РИА Новости. Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело о нарушение правил безопасности движения после обнаружения вертолета Robinson с двумя людьми на борту, план полета не подавался, сам полет не согласовывался, говорится в сообщении ведомства.Предварительными следственными действиями установлено, что в среду из села Бычье Мезенского района в деревню Карандашеевская Приморского района Архангельской области вылетел вертолет Robinson с пассажиром на борту."Данный полет не согласовывался, план полета не подавался. Сегодня (в пятницу) в лесополосе на территории Архангельской области обнаружен фюзеляж частного вертолета Robinson", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240924/podrostki-1974362370.html

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, архангельская область, следственный комитет россии (ск рф)