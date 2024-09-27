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После крушения вертолета в Архангельской области завели дело - РИА Новости, 27.09.2024
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11:37 27.09.2024 (обновлено: 12:29 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/vertolet-1975021734.html
После крушения вертолета в Архангельской области завели дело
После крушения вертолета в Архангельской области завели дело - РИА Новости, 27.09.2024
После крушения вертолета в Архангельской области завели дело
Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело о нарушение правил безопасности движения после обнаружения вертолета Robinson с двумя... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T11:37
2024-09-27T12:29
происшествия
архангельская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МУРМАНСК, 27 сен – РИА Новости. Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело о нарушение правил безопасности движения после обнаружения вертолета Robinson с двумя людьми на борту, план полета не подавался, сам полет не согласовывался, говорится в сообщении ведомства.Предварительными следственными действиями установлено, что в среду из села Бычье Мезенского района в деревню Карандашеевская Приморского района Архангельской области вылетел вертолет Robinson с пассажиром на борту."Данный полет не согласовывался, план полета не подавался. Сегодня (в пятницу) в лесополосе на территории Архангельской области обнаружен фюзеляж частного вертолета Robinson", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240924/podrostki-1974362370.html
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происшествия, архангельская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Архангельская область, Следственный комитет России (СК РФ)
После крушения вертолета в Архангельской области завели дело

СК завел уголовное дело после крушения вертолета Robinson под Архангельском

CC BY 2.0 / D. Miller / Robinson R44 IIВертолет Robinson
Вертолет Robinson - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
CC BY 2.0 / D. Miller / Robinson R44 II
Вертолет Robinson. Архивное фото
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МУРМАНСК, 27 сен – РИА Новости. Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело о нарушение правил безопасности движения после обнаружения вертолета Robinson с двумя людьми на борту, план полета не подавался, сам полет не согласовывался, говорится в сообщении ведомства.
Предварительными следственными действиями установлено, что в среду из села Бычье Мезенского района в деревню Карандашеевская Приморского района Архангельской области вылетел вертолет Robinson с пассажиром на борту.
"Данный полет не согласовывался, план полета не подавался. Сегодня (в пятницу) в лесополосе на территории Архангельской области обнаружен фюзеляж частного вертолета Robinson", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАрхангельская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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