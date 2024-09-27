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Венгрия ведет переговоры по СПГ с поставщиками из Катара - РИА Новости, 27.09.2024
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17:58 27.09.2024 (обновлено: 18:07 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/vengrija-1975146296.html
Венгрия ведет переговоры по СПГ с поставщиками из Катара
Венгрия ведет переговоры по СПГ с поставщиками из Катара - РИА Новости, 27.09.2024
Венгрия ведет переговоры по СПГ с поставщиками из Катара
Венгрия ведет переговоры с потенциальными поставщиками СПГ из Катара, оцениваются возможные маршруты поставок, чтобы начать их с 2027 года, заявил венгерский... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T17:58
2024-09-27T18:07
в мире
венгрия
петер сийярто
экономика
катар
европа
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БУДАПЕШТ, 26 сен - РИА Новости. Венгрия ведет переговоры с потенциальными поставщиками СПГ из Катара, оцениваются возможные маршруты поставок, чтобы начать их с 2027 года, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Сейчас уже начались предметные переговоры с катарскими компаниями о том, каким образом с 2027 года можно было бы включить в венгерский энергомикс. Сейчас происходит оценка возможных физических маршрутов", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.По его словам, для диверсификации венгерского энергоснабжения необходимо расширение мощностей газопроводов юго-восточной Европы.Ранее Сийярто заявлял, что Словакия, Румыния, Сербия, Венгрия, Болгария, Греция и Турция обсуждают вопрос расширения инфраструктуры для поставок газа из Турции, Азербайджана и Катара в центральную Европу, поскольку Евросоюз отказался помогать им в этом.Также он отмечал, что в ходе его визита в Доху было заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках СПГ в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры с Оманом на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.
https://ria.ru/20240927/novak-1974993942.html
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в мире, венгрия, петер сийярто, экономика, катар, европа
В мире, Венгрия, Петер Сийярто, Экономика, Катар, Европа
Венгрия ведет переговоры по СПГ с поставщиками из Катара

Сийярто: Венгрия ведет переговоры по СПГ из Катара, чтобы закупать его с 2027

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 26 сен - РИА Новости. Венгрия ведет переговоры с потенциальными поставщиками СПГ из Катара, оцениваются возможные маршруты поставок, чтобы начать их с 2027 года, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Сейчас уже начались предметные переговоры с катарскими компаниями о том, каким образом с 2027 года можно было бы включить в венгерский энергомикс. Сейчас происходит оценка возможных физических маршрутов", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.
По его словам, для диверсификации венгерского энергоснабжения необходимо расширение мощностей газопроводов юго-восточной Европы.
Ранее Сийярто заявлял, что Словакия, Румыния, Сербия, Венгрия, Болгария, Греция и Турция обсуждают вопрос расширения инфраструктуры для поставок газа из Турции, Азербайджана и Катара в центральную Европу, поскольку Евросоюз отказался помогать им в этом.
Также он отмечал, что в ходе его визита в Доху было заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках СПГ в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры с Оманом на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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В миреВенгрияПетер СийяртоЭкономикаКатарЕвропа
 
 
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