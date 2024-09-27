https://ria.ru/20240927/vengrija-1975146296.html

Венгрия ведет переговоры по СПГ с поставщиками из Катара

Венгрия ведет переговоры по СПГ с поставщиками из Катара - РИА Новости, 27.09.2024

Венгрия ведет переговоры по СПГ с поставщиками из Катара

Венгрия ведет переговоры с потенциальными поставщиками СПГ из Катара, оцениваются возможные маршруты поставок, чтобы начать их с 2027 года, заявил венгерский... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T17:58

2024-09-27T17:58

2024-09-27T18:07

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БУДАПЕШТ, 26 сен - РИА Новости. Венгрия ведет переговоры с потенциальными поставщиками СПГ из Катара, оцениваются возможные маршруты поставок, чтобы начать их с 2027 года, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Сейчас уже начались предметные переговоры с катарскими компаниями о том, каким образом с 2027 года можно было бы включить в венгерский энергомикс. Сейчас происходит оценка возможных физических маршрутов", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.По его словам, для диверсификации венгерского энергоснабжения необходимо расширение мощностей газопроводов юго-восточной Европы.Ранее Сийярто заявлял, что Словакия, Румыния, Сербия, Венгрия, Болгария, Греция и Турция обсуждают вопрос расширения инфраструктуры для поставок газа из Турции, Азербайджана и Катара в центральную Европу, поскольку Евросоюз отказался помогать им в этом.Также он отмечал, что в ходе его визита в Доху было заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках СПГ в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры с Оманом на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.

https://ria.ru/20240927/novak-1974993942.html

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в мире, венгрия, петер сийярто, экономика, катар, европа