https://ria.ru/20240927/vengrija-1975146296.html
Венгрия ведет переговоры по СПГ с поставщиками из Катара
Венгрия ведет переговоры по СПГ с поставщиками из Катара - РИА Новости, 27.09.2024
Венгрия ведет переговоры по СПГ с поставщиками из Катара
Венгрия ведет переговоры с потенциальными поставщиками СПГ из Катара, оцениваются возможные маршруты поставок, чтобы начать их с 2027 года, заявил венгерский... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T17:58
2024-09-27T17:58
2024-09-27T18:07
в мире
венгрия
петер сийярто
экономика
катар
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_125e9e2320796c75de25a5b552995eb5.jpg
БУДАПЕШТ, 26 сен - РИА Новости. Венгрия ведет переговоры с потенциальными поставщиками СПГ из Катара, оцениваются возможные маршруты поставок, чтобы начать их с 2027 года, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Сейчас уже начались предметные переговоры с катарскими компаниями о том, каким образом с 2027 года можно было бы включить в венгерский энергомикс. Сейчас происходит оценка возможных физических маршрутов", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.По его словам, для диверсификации венгерского энергоснабжения необходимо расширение мощностей газопроводов юго-восточной Европы.Ранее Сийярто заявлял, что Словакия, Румыния, Сербия, Венгрия, Болгария, Греция и Турция обсуждают вопрос расширения инфраструктуры для поставок газа из Турции, Азербайджана и Катара в центральную Европу, поскольку Евросоюз отказался помогать им в этом.Также он отмечал, что в ходе его визита в Доху было заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках СПГ в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры с Оманом на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.
https://ria.ru/20240927/novak-1974993942.html
венгрия
катар
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_cdd41b014cc21401a572f307901a224b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, петер сийярто, экономика, катар, европа
В мире, Венгрия, Петер Сийярто, Экономика, Катар, Европа
Венгрия ведет переговоры по СПГ с поставщиками из Катара
Сийярто: Венгрия ведет переговоры по СПГ из Катара, чтобы закупать его с 2027