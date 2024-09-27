https://ria.ru/20240927/venesuela-1975030795.html

Россия и Венесуэла обсудили поставки оборудования для проектов в ТЭК

Россия и Венесуэла обсудили поставки оборудования для проектов в ТЭК - РИА Новости, 27.09.2024

Россия и Венесуэла обсудили поставки оборудования для проектов в ТЭК

Заместитель председателя правительства России Александр Новак на полях Российской энергетической недели обсудил с министром народной власти по нефти Венесуэлы... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T12:10

2024-09-27T12:10

2024-09-27T12:10

экономика

венесуэла

россия

москва

александр новак

делси родригес

опек

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Александр Новак на полях Российской энергетической недели обсудил с министром народной власти по нефти Венесуэлы Делси Родригес поставки оборудования для проектов топливно-энергетического комплекса Венесуэлы, сообщается на сайте кабмина РФ. "Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак на полях международного форума "Российская энергетическая неделя" провел встречу с Исполнительным вице-президентом, Вице-президентом по экономике, Министром народной власти по нефти Венесуэлы Делси Родригес. ... Стороны обсудили взаимодействие в нефтяной и газовой сферах, в том числе координацию позиций по линии Форума стран - экспортеров газа и ОПЕК+, условия поставки оборудования для промышленных проектов в ТЭК Венесуэлы", - говорится в сообщении. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240923/argentina-1974184439.html

венесуэла

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, венесуэла, россия, москва, александр новак, делси родригес, опек