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Россия и Венесуэла обсудили поставки оборудования для проектов в ТЭК - РИА Новости, 27.09.2024
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12:10 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/venesuela-1975030795.html
Россия и Венесуэла обсудили поставки оборудования для проектов в ТЭК
Россия и Венесуэла обсудили поставки оборудования для проектов в ТЭК - РИА Новости, 27.09.2024
Россия и Венесуэла обсудили поставки оборудования для проектов в ТЭК
Заместитель председателя правительства России Александр Новак на полях Российской энергетической недели обсудил с министром народной власти по нефти Венесуэлы... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T12:10
2024-09-27T12:10
экономика
венесуэла
россия
москва
александр новак
делси родригес
опек
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Александр Новак на полях Российской энергетической недели обсудил с министром народной власти по нефти Венесуэлы Делси Родригес поставки оборудования для проектов топливно-энергетического комплекса Венесуэлы, сообщается на сайте кабмина РФ. "Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак на полях международного форума "Российская энергетическая неделя" провел встречу с Исполнительным вице-президентом, Вице-президентом по экономике, Министром народной власти по нефти Венесуэлы Делси Родригес. ... Стороны обсудили взаимодействие в нефтяной и газовой сферах, в том числе координацию позиций по линии Форума стран - экспортеров газа и ОПЕК+, условия поставки оборудования для промышленных проектов в ТЭК Венесуэлы", - говорится в сообщении. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, венесуэла, россия, москва, александр новак, делси родригес, опек
Экономика, Венесуэла, Россия, Москва, Александр Новак, Делси Родригес, ОПЕК
Россия и Венесуэла обсудили поставки оборудования для проектов в ТЭК

Новак обсудил с министром по нефти Венесуэлы поставки оборудования для ТЭК

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкVII международный форум "Российская энергетическая неделя"
VII международный форум Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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VII международный форум "Российская энергетическая неделя". Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Александр Новак на полях Российской энергетической недели обсудил с министром народной власти по нефти Венесуэлы Делси Родригес поставки оборудования для проектов топливно-энергетического комплекса Венесуэлы, сообщается на сайте кабмина РФ.
"Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак на полях международного форума "Российская энергетическая неделя" провел встречу с Исполнительным вице-президентом, Вице-президентом по экономике, Министром народной власти по нефти Венесуэлы Делси Родригес. ... Стороны обсудили взаимодействие в нефтяной и газовой сферах, в том числе координацию позиций по линии Форума стран - экспортеров газа и ОПЕК+, условия поставки оборудования для промышленных проектов в ТЭК Венесуэлы", - говорится в сообщении.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаВенесуэлаРоссияМоскваАлександр НовакДелси РодригесОПЕК
 
 
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