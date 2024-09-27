Россия и Венесуэла обсудили поставки оборудования для проектов в ТЭК
Новак обсудил с министром по нефти Венесуэлы поставки оборудования для ТЭК
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкVII международный форум "Российская энергетическая неделя"
VII международный форум "Российская энергетическая неделя". Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Александр Новак на полях Российской энергетической недели обсудил с министром народной власти по нефти Венесуэлы Делси Родригес поставки оборудования для проектов топливно-энергетического комплекса Венесуэлы, сообщается на сайте кабмина РФ.
"Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак на полях международного форума "Российская энергетическая неделя" провел встречу с Исполнительным вице-президентом, Вице-президентом по экономике, Министром народной власти по нефти Венесуэлы Делси Родригес. ... Стороны обсудили взаимодействие в нефтяной и газовой сферах, в том числе координацию позиций по линии Форума стран - экспортеров газа и ОПЕК+, условия поставки оборудования для промышленных проектов в ТЭК Венесуэлы", - говорится в сообщении.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.